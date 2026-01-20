Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / SE INVESTIGA

Hallaron el cuerpo de un hombre en la playa Ramírez: Armada y Fiscalía investigan las causas de la muerte

En un primer relevamiento, los efectivos no detectaron signos visibles de violencia en el cuerpo

20 de enero 2026 - 8:20hs
20240202 Prefectura. Calor, verano, playa, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

Un hombre de entre 50 y 60 años fue hallado sin vida este lunes de tarde en aguas de la playa Ramírez, en Montevideo. La Armada Nacional y la Fiscalía trabajan ahora para esclarecer lo ocurrido e identificar a la víctima.

Según informó la Armada, sobre las 18:00 un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida en el agua. El cuerpo había sido visto flotando por veraneantes que se encontraban en la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Tras la comunicación, personal de Prefectura concurrió al lugar junto a una emergencia médica. Allí constataron que se trataba de un hombre de entre 50 y 60 años y le practicaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. Sin embargo, sobre las 19:10 se confirmó su fallecimiento.

Más noticias
Encontraron el cuerpo de un hombre
RÍO NEGRO

Un hombre de 28 años se tiró al agua a rescatar a su esposa: murió ahogado y su cuerpo apareció este domingo

Un hombre sufrió un paro en Rocha
CHUY

Un hombre tuvo que ser atendido en la Barra del Chuy tras sufrir un paro cardíaco: fue reanimado en viaje al hospital

En un primer relevamiento, los efectivos no detectaron signos visibles de violencia en el cuerpo. Ahora, el caso quedó en manos del Instituto Técnico Forense (ITF), que realizará las pericias correspondientes para determinar la causa de la muerte y avanzar en la identificación del fallecido.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía y la Armada Nacional. No se registraron denuncias por personas desaparecidas en las últimas horas.

Temas:

hombre Playa Ramírez cuerpo Armada Nacional fiscalía

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Laura Alonsopérez en el ensayo de la comparsa Balelé
CARNAVAL

Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, abrirá el Desfile Inaugural de Carnaval con la comparsa inclusiva Balelé

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol vs Racing por la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, por dónde verlo y precio de las entradas

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Tenfield igualó ante la AUF la oferta por la producción audiovisual y se cerró definitivamente la licitación del fútbol uruguayo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos