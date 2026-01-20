Hallaron el cuerpo de un hombre en la playa Ramírez: Armada y Fiscalía investigan las causas de la muerte

Foto: Inés Guimaraens

Un hombre de entre 50 y 60 años fue hallado sin vida este lunes de tarde en aguas de la playa Ramírez, en Montevideo. La Armada Nacional y la Fiscalía trabajan ahora para esclarecer lo ocurrido e identificar a la víctima.

Según informó la Armada, sobre las 18:00 un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida en el agua. El cuerpo había sido visto flotando por veraneantes que se encontraban en la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Tras la comunicación, personal de Prefectura concurrió al lugar junto a una emergencia médica. Allí constataron que se trataba de un hombre de entre 50 y 60 años y le practicaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. Sin embargo, sobre las 19:10 se confirmó su fallecimiento.

En un primer relevamiento, los efectivos no detectaron signos visibles de violencia en el cuerpo. Ahora, el caso quedó en manos del Instituto Técnico Forense (ITF), que realizará las pericias correspondientes para determinar la causa de la muerte y avanzar en la identificación del fallecido.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía y la Armada Nacional. No se registraron denuncias por personas desaparecidas en las últimas horas.