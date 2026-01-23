Solanas: rescataron a un argentino de 59 años que había desaparecido en una moto de agua

Un operativo de Búsqueda y Rescate (SAR) liderado por la Armada Nacional culminó con éxito este viernes, luego de que los efectivos hallaran con vida a un ciudadano argentino que había sido reportado como desaparecido desde la tarde del jueves .

El hombre, de 59 años, había zarpado desde Solanas (Maldonado) a bordo de una moto de agua, pero no regresó en el horario previsto, lo que activó una rápida respuesta de las autoridades .

Según informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, la búsqueda inició sobre las 20:35 horas cuando el Centro de Operaciones Tácticas del Comando de la Flota dio lugar al protocolo SAR .

A partir de ahí, explicó, se desplegaron medios navales y aeronavales de la Prefectura local, incluyendo lanchas y embarcaciones neumáticas .

También participaron de la búsqueda unidades de la Aviación Naval, entre ellas un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero AB-412 y un dron de vigilancia equipado para operar de noche.

Tras varias horas de búsqueda sin contacto visual ni electrónico, se dispuso el zarpe de la lancha patrullera ROU 15 'Río de la Plata' desde el puerto de Montevideo para reforzar la búsqueda.

Tras varias horas y sobre las 7:00 horas de este viernes, la patrulla logró avistar la moto de agua y a su conductor a seis millas náuticas de la costa.

El hombre se encontraba en buen estado de salud y manifestó que una posible falla mecánica le impidió mantener la propulsión de su vehículo, informan desde la Armada.

La embarcación fue escoltada por las autoridades hasta el puerto de Punta del Este, donde el hombre quedó a disposición de los servicios médicos para su evaluación.