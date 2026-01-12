El rescate más famoso de la temporada: el salvataje a Martín Demichelis y sus hijos narrado por uno de los guardavidas que los asistió

El 2026 pudo haber empezado de una manera trágica para el mundo del fútbol. Es que horas antes de la llegada del nuevo año el exjugador Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados del agua oceánica de una playa sin servicio de Guardavidas .

Las altas temperaturas del miércoles 31 de diciembre provocaron que los menores de edad se zambulleran en las aguas de Arenas de José Ignacio , la corriente los arrastró y el director técnico fue en busca de ellos. Los argentinos contaron con la suerte de que justo había dos guardavidas que se encontraban en esa playa durante su tiempo libre .

Mateo Pereira es un joven que desde 2019 se desempeña como guardavidas y en su corta trayectoria ya protagonizó lo que fue el rescate más famoso de una temporada. " Se dio la casualidad de que estábamos haciendo playa con otro guardavidas en una de las sombrillas y con nuestro mate", dijo en diálogo con El Observador.

El joven también llevó su tabla de surf y patas de rana "porque tenía la sensación que podía llegar a suceder algo", pero todo estuvo tan tranquilo durante a la tarde que hasta se durmió una siesta .

Cuando él y su compañero Leandro Pérez se estaban yendo del lugar para una playa en que les tocaba trabajar, vieron a cuatro adolescentes en el agua que necesitaban ayuda para volver a la orilla, tres de ellos hijos de Demichelis.

"Me miro con mi compañero y le pregunto: '¿vos vas con la tabla y yo con las patas de rana?' Nos pusimos de acuerdo y arrancamos para ahí", contó. El exfutbolista también se metió al agua para auxiliar a los menores.

"Cuando entramos al agua habían dos menores que se estaban agarrando entre sí, como con el instinto de supervivencia y los ojitos tiesos, los cuatro aceptaron la ayuda enseguida. Se agarraron tres a la tabla y empezamos a remolcar de a uno", según el guardavidas, mientras que a Demichelis solo le pegaron "un empujoncito" para llegar a la orilla, debido a que el deportista de 45 años "tiene más habilidades para nadar".

Playa de Arenas de José Ignacio Playa de Arenas de José Ignacio Fotografía cedida a El Observador

El rescate se concretó en aproximadamente tres minutos. "Los gurises ahí dicen que si no estábamos se morían. Estaban en la corriente de retorno, no dieron ninguna brazada, solo se fueron para adentro y no estaban ni dando pie", agregó Mateo. Testigos que estaban en la playa, contaron que, tras el rescate, notaron al exfutbolista afectado anímicamente.

Al guardavidas le había parecido ver "una cara conocida" de las tantas que se pueden ver en la zona de José Ignacio, pero no supo quién era con exactitud hasta que su compañero se lo reveló: "me parece que era 'el Demichelis'", le dijo.

El exfutbolista fue dos veces mundialista con la Selección Argentina y multicampeón en Alemania con el Bayern Múnich, pero Pereira no lo reconoció porque ya no está ligado al fútbol. En cambio, tiene actividades más vinculadas al agua. "Antes jugué mucho al fútbol, pero ya en cuatro de liceo dejé de hacerlo. Nado desde que soy muy niño y jugué mucho al waterpolo. Siempre me vinculé mucho con el mar, mi padre era pescador", recordó, quien además está en una organización en contra de la búsqueda de petróleo en aguas uruguayas.

El rescate se hizo público una semana después de ocurrido, cuando primero Radio FM Gente publicó el video y luego tomó trascendencia en la televisión de la vecina orilla, debido a que la madre de los tres menores es la modelo y vedette Evangelina Anderson.

Esta playa es "un lugar donde se piden puestos de Guardavidas", como también pasa en otras zonas del departamento, donde es "solicitado por la vecindad", señaló.

En lo que va de esta temporada de verano 2025/2026, los Guardavidas de Maldonado han realizado 65 asistencias y 84 rescates, según los datos a los que accedió El Observador.