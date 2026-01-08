Dólar
ACCESIBILIDAD

"¿Sabés lo que es poder ingresar al agua?": la historia de un guardavidas que trabaja en una playa accesible

La mamá del trabajador también tiene "movilidad reducida", por lo que este desarrolló "afinidad y afecto" hacia los profesores de Educación Física que se desempeñan en estas playas

8 de enero 2026 - 14:46hs
Playa accesible de la parada 8 de la Mansa, Punta del Este

Playa accesible de la parada 8 de la Mansa, Punta del Este

Foto: Intendencia de Maldonado
Playa accesible de la parada 8 de la Mansa, Punta del Este

Playa accesible de la parada 8 de la Mansa, Punta del Este

Foto: Intendencia de Maldonado
Playa accesible de la parada 8 de la Mansa, Punta del Este

Playa accesible de la parada 8 de la Mansa, Punta del Este

Foto: Intendencia de Maldonado
Gervasio Schusman

Por  Gervasio Schusman

Cada año cuando suben las temperaturas miles de personas se zambullen en las costas de Uruguay. Lo que a simple vista parece una actividad común y corriente, para las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo físicas, no es un evento tan regular.

Según datos del 2021, hay solamente 20 playas accesibles habilitadas en todo el país. Tres de ellas se encuentran en Maldonado, concretamente en Punta del Este, Piriápolis y Solís Grande. La intendencia esteña prevé que estas reciban alrededor de 400 personas por día.

Elbio Rodríguez (48) está desde hace ocho años como guardavidas en el playa accesible de la península y cada temporada ve cómo muchas de estas personas entran al agua gracias a las sillas anfibias y al trabajo de los profesores de Educación Física.

"Cada vez tienen más usuarios con movilidad reducida, hay grupos que vienen de San Carlos y de Aiguá que tienen cierto cronograma. Es un grupo muy lindo y estoy muy contento de estar en esta playa junto a los profes", contó Elbio Rodríguez en diálogo con El Observador.

Las personas en silla de ruedas, con dificultades motrices u otras problemáticas son ayudados por los profesores, mientras que los guardavidas están allí para dar apoyo en caso de descompensaciones u otras urgencias como "primera asistencia". También los docentes se guían por el color de la bandera que colocan en la casilla a la hora de realizar sus actividades, por ejemplo, "cuando hay bandera amarilla ya no se hace ingreso al agua por seguridad", contó el Rodríguez.

"Cuando hay cierto oleaje se los coloca despacio (en la silla) para que no aspiren agua por la boca. Van dos o tres profes para que no se vuelque la silla, se toman todos los recaudos", agregó. Además, hacen otras actividades en la arena que incluyen juegos y bailes.

Playa accesible de la parada 8 de la Mansa, Punta del Este
Playa accesible de la parada 8 de la Mansa, Punta del Este

Playa accesible de la parada 8 de la Mansa, Punta del Este

Pero además de estar allí a la vigilia, Elbio reconoce que se emociona cuando ve a estas personas disfrutar de la playa. "¿Sabés lo que es poder ingresar al agua? Uno quizás no lo valora porque ya es algo cotidiano, pero te das cuenta en el rostro y en los gestos de las personas", afirmó.

"Mi mamá sufrió un ACV y tiene movilidad reducida, pero ella al ser del interior está lejos como para venir. Uno lo vive con un familiar directo, por eso esa afinidad y ese afecto que tengo hacia los profes por la tarea que cumplen y con el cariño que lo hacen", añadió Rodríguez, que tiene a su madre de 71 años en Florida.

En estos años en la playa accesible los problemas no han pasado a mayores, como por ejemplo desmayos por golpes de calor o descompensaciones, según cuenta. En esos casos se llama a la ambulancia, pero también se cuenta con desfibriladores por si es necesario su uso.

El trabajador municipal también pidió no aparcar en los estacionamientos especiales para personas con discapacidad, para hacer más fácil el ingreso a la playa.

Después de un tiempo en esta parada, Elbio siente tener una relación de confianza con el público de la playa, tanto por los profesores como por quienes disfrutan de esta zona. "Algunos te dicen: 'mi guardavidas preferido'. Yo les digo, no me mientan, que al de la tarde ya sé que le dicen lo mismo", agrega, entre risas.

