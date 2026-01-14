Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  23°
Máx  30°

Siguenos en:

/ Nacional / HISTORIAS DE GUARDAVIDAS

The last dance: la última temporada de un guardavidas que fue nadador olímpico y representó a Uruguay

Carlos Scanavino participó de los Juegos Olímpicos de 1984 y 1988, y consiguió récords imbatibles hasta hoy

14 de enero 2026 - 5:00hs
Carlos Scanavino en 1984. Esta fotografía fue coloreada con inteligencia artificial debido a que la original es en blanco y negro.

Carlos Scanavino en 1984. Esta fotografía fue coloreada con inteligencia artificial debido a que la original es en blanco y negro.

Fotografía tomada por el diario El Telégrafo de Paysanadú, también publicada en el libro "Scanavino: la historia de un campeón" del periodista Mauro Goldman
El Observador | Gervasio Schusman

Por  Gervasio Schusman

Carlos Scanavino (61) es considerado uno de los mejores nadadores de la historia del Uruguay. Representó al país en dos Juegos Olímpicos y generó récords nacionales que hasta el día de hoy se han vuelto imbatibles. Lejos de las Villas Olímpicas y ahora cerca de los bañistas, el deportista está viviendo su last dance como guardavidas después de más de 30 años de servicio.

En los Olímpicos de 1984 de Los Ángeles, Estados Unidos, consiguió el puesto décimo en 1.500 metros; mientras que cuatro años después en Seúl, Corea del Sur, consiguió ser decimosegundo en 400 metros libres. "Son tiempos nacionales que hasta ahora siguen existiendo y no me los han podido bajar", cuenta Scanavino en diálogo con El Observador.

El deportista define como "lo máximo" el representar a Uruguay en estos eventos donde compite contra "los mejores del mundo", pero reconoce que es "más difícil ser guardavidas" por la "responsabilidad tremenda" que supone cuidar las vidas de otros. "Cualquier descuido que tengas y se te pueden ahogar", añade.

Más noticias
Martín Demichelis, exjugador de fútbol
HISTORIAS DE GUARDAVIDAS

El rescate más famoso de la temporada: el salvataje a Martín Demichelis y sus hijos narrado por uno de los guardavidas que los asistió

Laguna Blanca de Maldonado
LAGUNA BLANCA

Construcción de edificios impactó en baja del nivel del agua de laguna de Maldonado, sugiere estudio ambiental

En los JJ.OO, por ejemplo, la responsabilidad está en "los tiempos de entrenamientos". Y agrega: "sabés que ya vas perdiendo por la infraestructura que hay en Uruguay y la que tiene Europa o Estados Unidos, sabés que hacés lo que podés".

Carlos Scanavino después del Sudamericano de 1982 en Bolivia
Carlos Scanavino después del Sudamericano de 1982 en Bolivia

Carlos Scanavino después del Sudamericano de 1982 en Bolivia

De origen sanducero, Scanavino empezó a nadar a los seis años después de la construcción de una pileta techada en el departamento. Un año más tarde ya salía a competir a Argentina y a los ocho se convirtió en campeón nacional de su categoría. Además de sus participaciones olímpicas, fue múltiple campeón sudamericano, campeón en Juegos Odesur y medallista en Juegos Panamericanos.

Entre brazada y brazada conoció a su mujer, la también nadadora Susana Crespo. A su vez, es padre de Antonella Scanavino, quien compitió en estas disciplinas en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en China.

Tiempo después fue técnico de la selección de natación, mientras alternaba con su rol de guardavidas en las costas de Maldonado. "Era una entrada más de plata que tenía mi familia, entonces hacía las dos cosas... prácticamente siempre en el agua", señala Scanavino.

Carlos Scanavino
Carlos Scanavino

Carlos Scanavino

Hace unos años que se desempeña como coordinador de guardavidas de las siete piscinas municipales de este departamento, además de estar "a la orden" si se requiere apoyo en las playas. Pero con casi 62 años, Scanavino afirma que esta será su última temporada y que luego se jubilará. "Es el momento de empezar a disfrutar un poco la vida", dice, ahora que tiene a su nieto de dos años.

Sin embargo, afirma que "muy posiblemente" siga nadando y quizás participe de contiendas para personas de su edad, donde el entrenamiento y la competencia son "más light".

Carlos Scanavino junto a la Selección de Básquetbol de Uruguay recorriendo Disneyland, durante los Juegos Olímpicos de 1984
Carlos Scanavino junto a la Selección de Básquetbol de Uruguay recorriendo Disneyland, durante los Juegos Olímpicos de 1984

Carlos Scanavino junto a la Selección de Básquetbol de Uruguay recorriendo Disneyland, durante los Juegos Olímpicos de 1984

Desde las piscinas municipales recuerda su época de competidor, donde llegó a cruzarse en las Villas Olímpicas con deportistas como el basquetbolista Magic Johnson o el corredor Carl Lewis, entre otros. Además no se pierde ninguno de estos eventos esperando que algún uruguayo pueda batir sus récords.

"Sería algo importante para la natación uruguaya que puedan superar mis tiempos, mostraría que están avanzando y no se están estancando en esta disciplina. Es un orgullo inmenso cuando me bajan un récord, te da un poquito de nostalgia, pero a la vez decís: '¿cuánto tardaron en bajarme un tiempo?' Se ve que lo que yo hacía, lo hacía de buena forma", explica el exnadador olímpico.

Temas:

Guardavidas Uruguay Juegos Olímpicos Verano 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF
DERECHOS DE TV

El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0 (4)-0 (3) Deportivo Maldonado: dos atajadas seguidas de Ignacio Suárez en los penales le dieron la clasificación al tricolor en la Copa de la Liga AUF; mirá los videos

Gabriel Oddone en Punta Tech MeetUp

Oddone en Punta Tech: por qué el gobierno decidió aumentar el ticket de entrada para los nuevos residentes fiscales y su apuesta para que Uruguay sea un hub regional en conectividad aérea

Oficial | Estados Unidos confirmó que todos los viajeros y pasajeros deberán pagar una tarifa adicional si no muestran este documento
VUELOS

Oficial | Estados Unidos confirmó que todos los viajeros y pasajeros deberán pagar una tarifa adicional si no muestran este documento

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos