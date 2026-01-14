The last dance: la última temporada de un guardavidas que fue nadador olímpico y representó a Uruguay

Fotografía tomada por el diario El Telégrafo de Paysanadú, también publicada en el libro "Scanavino: la historia de un campeón" del periodista Mauro Goldman

Carlos Scanavino en 1984. Esta fotografía fue coloreada con inteligencia artificial debido a que la original es en blanco y negro.

Carlos Scanavino (61) es considerado uno de los mejores nadadores de la historia del Uruguay. Representó al país en dos Juegos Olímpicos y generó récords nacionales que hasta el día de hoy se han vuelto imbatibles. Lejos de las Villas Olímpicas y ahora cerca de los bañistas, el deportista está viviendo su last dance como guardavidas después de más de 30 años de servicio.

En los Olímpicos de 1984 de Los Ángeles, Estados Unidos, consiguió el puesto décimo en 1.500 metros ; mientras que cuatro años después en Seúl, Corea del Sur, consiguió ser decimosegundo en 400 metros libres . "Son tiempos nacionales que hasta ahora siguen existiendo y no me los han podido bajar ", cuenta Scanavino en diálogo con El Observador.

El deportista define como "lo máximo" el representar a Uruguay en estos eventos donde compite contra "los mejores del mundo", pero reconoce que es "más difícil ser guardavidas" por la "responsabilidad tremenda" que supone cuidar las vidas de otros. "Cualquier descuido que tengas y se te pueden ahogar", añade.

En los JJ.OO, por ejemplo, la responsabilidad está en "los tiempos de entrenamientos". Y agrega: " sabés que ya vas perdiendo por la infraestructura que hay en Uruguay y la que tiene Europa o Estados Unidos, sabés que hacés lo que podés ".

Carlos Scanavino después del Sudamericano de 1982 en Bolivia Carlos Scanavino después del Sudamericano de 1982 en Bolivia Fotografía publicada en el libro "Scanavino: la historia de un campeón" del periodista Mauro Goldman

De origen sanducero, Scanavino empezó a nadar a los seis años después de la construcción de una pileta techada en el departamento. Un año más tarde ya salía a competir a Argentina y a los ocho se convirtió en campeón nacional de su categoría. Además de sus participaciones olímpicas, fue múltiple campeón sudamericano, campeón en Juegos Odesur y medallista en Juegos Panamericanos.

Entre brazada y brazada conoció a su mujer, la también nadadora Susana Crespo. A su vez, es padre de Antonella Scanavino, quien compitió en estas disciplinas en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en China.

Tiempo después fue técnico de la selección de natación, mientras alternaba con su rol de guardavidas en las costas de Maldonado. "Era una entrada más de plata que tenía mi familia, entonces hacía las dos cosas... prácticamente siempre en el agua", señala Scanavino.

Carlos Scanavino Carlos Scanavino Fotografía publicada en el libro "Scanavino: la historia de un campeón" del periodista Mauro Goldman

Hace unos años que se desempeña como coordinador de guardavidas de las siete piscinas municipales de este departamento, además de estar "a la orden" si se requiere apoyo en las playas. Pero con casi 62 años, Scanavino afirma que esta será su última temporada y que luego se jubilará. "Es el momento de empezar a disfrutar un poco la vida", dice, ahora que tiene a su nieto de dos años.

Sin embargo, afirma que "muy posiblemente" siga nadando y quizás participe de contiendas para personas de su edad, donde el entrenamiento y la competencia son "más light".

Carlos Scanavino junto a la Selección de Básquetbol de Uruguay recorriendo Disneyland, durante los Juegos Olímpicos de 1984 Carlos Scanavino junto a la Selección de Básquetbol de Uruguay recorriendo Disneyland, durante los Juegos Olímpicos de 1984 Fotografía publicada en el libro "Scanavino: la historia de un campeón" del periodista Mauro Goldman

Desde las piscinas municipales recuerda su época de competidor, donde llegó a cruzarse en las Villas Olímpicas con deportistas como el basquetbolista Magic Johnson o el corredor Carl Lewis, entre otros. Además no se pierde ninguno de estos eventos esperando que algún uruguayo pueda batir sus récords.

"Sería algo importante para la natación uruguaya que puedan superar mis tiempos, mostraría que están avanzando y no se están estancando en esta disciplina. Es un orgullo inmenso cuando me bajan un récord, te da un poquito de nostalgia, pero a la vez decís: '¿cuánto tardaron en bajarme un tiempo?' Se ve que lo que yo hacía, lo hacía de buena forma", explica el exnadador olímpico.