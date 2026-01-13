De zafrales a anuales: quiénes son los guardavidas de Maldonado que pasarán a ser contratados durante todo el año

Durante años, los guardavidas de Maldonado venían reclamando poder ser contratados en régimen anual y dejar de ser zafrales. Es decir, trabajar solo por la temporada de verano. Aunque fue aprobado en el Presupuesto Quinquenal del intendente Miguel Abella a inicios de octubre de 2025, la modalidad empezará a regir paulatinamente a partir de la temporada de 2027.

La medida alcanza a aquellos que prestaron servicios en " dos de las siguientes temporadas: 2022/2023; 2023/2024 y 2024/2025" , explicó el articulado aprobado por la Junta Departamental. Este artículo se incluyó en el Presupuesto tras un convenio colectivo firmado por el sindicato.

A partir de 2027 los guardavidas que pasen a ser anuales cumplirán otras tareas, como por ejemplo "preservación de dunas, Escuela del Mar o charlas en los diferentes centros educativos" , afirmaron desde el oficialismo maldonadense. Llevar a estos trabajadores a la anualidad se desarrollará "en forma progresiva" . A partir del 1° de enero de 2027, cada año se incorporará un 25% de trabajadores a este régimen, hasta llegar al 2030 .

Alejandro Bianchi y sus compañeros de torre serán, probablemente, de los primeros guardavidas que accedan a este régimen debido a su antigüedad. Hace más de 20 años que trabaja en Maldonado y hace 18 que está en la parada 30 de la playa Brava de Punta del Este . Tiene 39 años y además de estar con los pies en la arena, también se desempeña como delegado sindical .

Los guardavidas reclamaron por años pasar a ser anuales y lograron un acuerdo que "va a abarcar a la gran mayoría de la brigada", contó Bianchi en diálogo con El Observador.

Parada 30 de la playa Brava de Punta del Este Parada 30 de la playa Brava de Punta del Este Foto del usuario Felipe Lanari Zubiaur subida a Google Street View

La reivindicación tenía por lo menos seis años sobre la mesa, hasta que fue incluido en el Presupuesto de Abella. Este artículo en particular contó con el apoyo de todos los ediles. Antes ya existían guardavidas en régimen anual, ellos son una minoría y se desempeñaban en las piscinas municipales durante el invierno, con la posibilidad de permanecer en ellas durante el verano.

Sin embargo, lo que se aprobó con este articulado es que la mayoría de estos trabajadores puedan acceder paulatinamente a estos puestos de trabajo. Maldonado tiene una brigada compuesta por más de 300 guardavidas que, según la intendencia, es "la más grande del país".

"A partir del año 2027 van a coexistir tres tipos de contratos", dijo Alejandro, "uno que va a ser el zafral y dos modalidades de contrato anual, uno de estos va a tener funciones durante todo el año en piscina y playa. El otro va a tener un período del año que son esos tres meses y medio de franquear las horas extra que se acumulan en el verano", agregó.

El también dirigente sindical afirmó que esto implica "un gran cambio a nivel de seguridad laboral" que traslada a la hora de brindar seguridad de los bañistas. "Todos los años llega la época previa al verano y uno tiene que cuidarse más de no tener ninguna lesión importante, hay que juntar de vuelta los papeles", dijo sobre la metodología que todavía sigue en vigencia.

Entre otras desventajas del sistema zafral, afirmó que "al no aportar todo el año" tienen "que trabajar muchos más años del calendario para poder llegar a un causal jubilatorio". Con el pase a anualidad, aseguró que van a "mejorar significativamente" la preparación para hacer las temporadas de verano más seguras. "Vamos a tener más cursos técnicos, de reciclaje, de uso de materiales y de primeros auxilios", sentenció.

Otras intendencias como la de Montevideo y la Canelones ya cuentan "desde hace años" con más guardavidas anuales que zafrales. En el caso de la capital del Uruguay, cuenta con 172 trabajadores anuales y 32 zafrales para la temporada que ya está en curso.