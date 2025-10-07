Junta Departamental de Maldonado aprobará Presupuesto: Guardavidas podrán dejar de ser zafrales para ser trabajadores anuales

La Junta Departamental de Maldonado aprobará este martes el Presupuesto Quinquenal de la administración de Miguel Abella , que traerá entre otras novedades que funcionarios zafrales de la intendencia puedan pasar a ser anuales de manera gradual , en relación a los Guardavidas y a los profesores de las Escuelas de Arte.

El proyecto presupuestal será acompañado por los 21 ediles del oficialismo , tanto a nivel general como los artículos en particular, según contó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Gonzalo Soria , a El Observador. Para que el órgano legislativo apruebe la iniciativa se requiere 16 votos .

Tras un convenio colectivo firmado con el sindicato de funcionarios departamentales, se incluyó en el articulado la propuesta de llevar a los trabajadores zafrales "a una anualidad" , contó Soria.

Además de estos incisos, el edil oficialista destacó "el Fondo de los Humedales" y que se le destine " 50 millones de dólares en infraestructura barrial para todo Maldonado en iluminación, cordón cuneta, asfalto y vereda".

La bancada del Frente Amplio (FA) –conformada por nueve ediles– afirmó que no acompañará el Presupuesto de manera general, aunque sí votarán otros artículos como por ejemplo los que fueron fruto del convenio entre la intendencia con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).

El coordinador de la bancada de la izquierda, Juan Urdangaray, dijo en conferencia de prensa que no acompañarán la iniciativa en general porque esta "no contempla las principales preocupaciones". El dirigente del FA afirmó que "es un presupuesto centralista", "que disminuye la inversión", principalmente "en lo social".

Desde el Partido Colorado, que cuenta con un edil, afirmaron que acompañarán el proyecto de manera general, incluyendo los artículos sobre los trabajadores zafrales.

Guardavidas y profesores de Escuelas de Arte podrán pasar a ser trabajadores anuales

20250131 Playa, calor, verano, casilla de guardavidas, bandera verde, estado del tiempo. Foto: Inés Guimaraens

El artículo 31 del Presupuesto supone que los Guardavidas "podrán incorporarse" a un régimen anual.

"Quienes se hayan vinculado con la Intendencia Departamental en la modalidad de guardavidas zafrales, podrán incorporarse como funcionarios contratados en régimen de anualidad" si es que presentaron servicios en "dos de las siguientes temporadas: 2022/2023; 2023/2024 y 2024/2025", explica el articulado.

El edil Gonzalo Soria contó que es "una reivindicación histórica" de estos trabajadores y que pasarían a cumplir otras tareas, como por ejemplo "preservación de dunas, Escuela del Mar o charlas en los diferentes centros educativos".

Llevar a estos trabajadores a la anualidad se desarrollará "en forma progresiva". A partir del 1° de enero de 2027 cada año se incorporará un 25% de trabajadores a este régimen, hasta llegar al 2030.

Escuela de Arte de Maldonado Escuela de Arte de Maldonado Foto: Intendencia de Maldonado

Por otra parte, el artículo 30 del Presupuesto Departamental afirma sobre que "quienes se hayan vinculado con la Intendencia Departamental en la modalidad 'contratado zafral' como docentes de las escuelas de arte, durante los años 2024 y 2025, podrán incorporarse como 'funcionarios contratados'".

En este caso, la cantidad de trabajadores a incorporarse al nuevo régimen también será "en forma progresiva". A partir del 1° de marzo de 2027 se incorporarán un 25%, hasta llegar a 2030.

"Los funcionarios antes referidos desarrollarán las tareas de docentes de las escuelas de arte y otras relacionadas con esa función principal, en el marco de la descentralización de la actividad cultural y la realización de eventos, escuelas y talleres en los barrios", afirma el articulado.

El transporte público en Maldonado

omnibus codesa bus transporte.jpg Intendencia de Maldonado

Un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) sobre el transporte público de Maldonado, al que accedió El Observador, afirma que el sistema tiene tarifas elevadas, bajas frecuencias y riesgo de migración a otros medios de locomoción.

El informe muestra que " entre el 2018 y 2024 la demanda cayó un 5%, sin lograr aún la recuperación de los niveles pre-pandemia" en todo Maldonado. Solo en el caso del tramo "Local", la venta de boletos cayó un 33% en ese mismo período de tiempo.

En ese sentido, el estudio concluye que "si efectivamente se decide otorgar prioridad al transporte público (...) es primordial introducir innovaciones importantes que contribuyan a impactar en los precios, la frecuencia y la cobertura geográfica del sistema".

El presidente de la Comisión de Presupuesto fue consultado sobre estas evaluaciones. "Todos pensamos que tiene que mejorar eso", dijo Soria sobre el transporte y recordó la mesa diálogo a la que convocó el intendente Abella para que "todos los partidos políticos para que puedan hacer sus aportes"

Las alternativas para el transporte Maldonado quedarán para "la adecuación presupuestal" de mediados de 2026, dijo el edil. "Vamos a tener que esperar seis meses, pero lo bueno es que es en consenso con todos los partidos políticos, acá no hay un lineazo de ningún partido", sentenció. El informe del Cinve fue elaborado con datos brindados por esta intendencia.