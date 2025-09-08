Dólar
MALDONADO

La Justicia imputó al expresidente de la Junta de Maldonado por fraude; es el tercer implicado

Alexandro Infante se había ido a Argentina el día en que se preveía formalizar una investigación en su contra

8 de septiembre 2025 - 20:17hs
Alexandro Infante
Redes sociales

La Justicia imputó este lunes a Alexandro Infante, el expresidente de la Junta Departamental de Maldonado que había ido a Argentina el día en que se preveía formalizar una investigación en su contra.

Las indagatorias contra Infante se suman a las de Darwin Correa y José Luis Sánchez, también expresidentes de la junta de Maldonado y exintegrantes del Partido Nacional.

Fiscalía descubrió que los exediles blancos pagaron más de $ 1,3 millones por obras de reparación el edificio de la Junta Departamental, pero no hay constancia de que las refacciones se hayan hecho.

Ahora Infante fue imputado por un delito de fraude agravado en calidad de coautor, dos ilícitos de falsificación ideológica en su calidad de funcionario público y otro de abuso de funciones especialmente agravado.

La Fiscalía solicitó y la Justicia concedió que Infante fuera enviado a prisión domiciliaria total con colocación de tobillera electrónica. La medida cautelar quedó fijada por 90 días mientras la investigación continúa, según informó en primera instancia Eduardo Preve y confirmó El Observador.

