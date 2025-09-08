Un grupo de jubilados presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de salvataje de la Caja de Profesionales

Foto: Leonardo Carreño

Un grupo de profesionales presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que reforma la Caja de Profesionales Universitarios, aprobado por el gobierno hace algunos meses.

Precisamente, lo que se busca anular es la retención para jubilados y pensionistas que crea la nueva legislación. De acuerdo con el texto, los jubilados a través de la caja que cobran entre $ 39.456 y $ 65.760 aportan un 2%. En tanto, los que superen esta cifra deberán hacer en un 5%.

“No puede establecerse ninguna contribución especial, impuesto o tributo ni similar a ningún pasivo de ninguna caja para pagar su propia pasividad. Es algo que va contra la lógica, el sentido común y contra el derecho”, dijo el abogado Óscar López Goldaracena, quien firmó el recurso presentado el pasado viernes.

De acuerdo con el defensor, el aporte para los jubilados que establece la ley es “en favor de un privado” por lo que no forma parte de un tributo.

“El Estado es el obligado a cumplir con los derechos de todos. Es el Estado que debe generar políticas hasta el límite máximo de sus recursos para poder cumplir con los derechos de todos. ¿De dónde saca dinero para pagar a las embajadas, de los legisladores?”, apuntó el abogado.