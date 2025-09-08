Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / CAJA DE PROFESIONALES

Un grupo de jubilados presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de salvataje de la Caja de Profesionales

El abogado que firmó la acción, Óscar López Goldaracena, consideró que lo dispuesto “va en contra de lógica, el sentido común y el derecho”

8 de septiembre 2025 - 19:05hs
Fachada Caja de Profesionales Universitarios
Foto: Leonardo Carreño

Un grupo de profesionales presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que reforma la Caja de Profesionales Universitarios, aprobado por el gobierno hace algunos meses.

Precisamente, lo que se busca anular es la retención para jubilados y pensionistas que crea la nueva legislación. De acuerdo con el texto, los jubilados a través de la caja que cobran entre $ 39.456 y $ 65.760 aportan un 2%. En tanto, los que superen esta cifra deberán hacer en un 5%.

“No puede establecerse ninguna contribución especial, impuesto o tributo ni similar a ningún pasivo de ninguna caja para pagar su propia pasividad. Es algo que va contra la lógica, el sentido común y contra el derecho”, dijo el abogado Óscar López Goldaracena, quien firmó el recurso presentado el pasado viernes.

Más noticias
la justicia imputo al expresidente de la junta de maldonado por fraude; es el tercer implicado
MALDONADO

La Justicia imputó al expresidente de la Junta de Maldonado por fraude; es el tercer implicado

Luisana Lopilato
MALDONADO

Desestimaron la demanda de Luisana Lopilato contra una empresa de seguridad uruguaya por uso de su imagen

De acuerdo con el defensor, el aporte para los jubilados que establece la ley es “en favor de un privado” por lo que no forma parte de un tributo.

“El Estado es el obligado a cumplir con los derechos de todos. Es el Estado que debe generar políticas hasta el límite máximo de sus recursos para poder cumplir con los derechos de todos. ¿De dónde saca dinero para pagar a las embajadas, de los legisladores?”, apuntó el abogado.

Temas:

Recurso Jubilados Caja de Profesionales

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 7 de setiembre en vivo

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará
REGRESO

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará

Luisana Lopilato
JUSTICIA

Justicia dará a conocer sentencia de denuncia millonaria de Luisana Lopilato a empresa de Uruguay por usar su imagen cuando era menor sin autorización

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos