/ Nacional / MALDONADO

Desestimaron la demanda de Luisana Lopilato contra una empresa de seguridad uruguaya por uso de su imagen

La actriz argentina había hecho el reclamo formal por uso indebido de su imagen y lucro cesante que, calculados en la actualidad, superan los US$ 5 millones

8 de septiembre 2025 - 19:29hs
Luisana Lopilato
Luisana Lopilato

El juez de 5° Turno en lo civil de Maldonado, Federico Rodríguez, leyó la sentencia de la denuncia de la actriz argentina Luisana Lopilato contra la firma Nautiland Sociedad Anónima que es propietaria de Punta Systems y pertenece a la empresa español Prosegur desde 2013.

La argentina hizo un reclamo formal en la Justicia uruguaya y fue a juicio luego de que, en 1994, la empresa usara su imagen. Lopilato entendía que dicho uso fue sin autorización y reclamaba que en 2006 intimó a que la compañía a dejar de hacer uso de la fotografía, algo que no sucedió.

Rodríguez, por su parte, desestimó por completo el reclamo hecho por la argentina por lo que el caso no tuvo una condena económica para Nautiland. La defensa de Lopilato podrá apelar el fallo, según informó en primera instancia FM Gente y confirmó El Observador.

El comercial de televisión que era emitido en Punta del Este data de mayo de 1994 y en él aparecía una niña con un osito –Lopilato–, que decía estar segura porque la protegía la empresa de alarmas Punta Systems (Nautiland S.A), compañía que fue adquirida por la multinacional Prosegur hace más de 15 años.

En 2012, en un viaje a Punta del Este, Lopilato detectó que en algunas ventanas había casas que mantenían un pegotín con su imagen, lo que la llevó a presentar una demanda por uso indebido de imagen con las valoraciones de perjuicio y de lucro cesante que, calculados al día de hoy, podrían superar los US$ 5 millones.

