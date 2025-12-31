En la última sesión del año la Junta de Maldonado aprobó excepciones construir torres de apartamentos en La Barra

En la última sesión del año de la Junta Departamental de Maldonado , el oficialismo aprobó una serie de excepciones referidas a la altura y la ocupación del suelo de un proyecto inmobiliario en La Barra , que era resistido por un grupo de vecinos.

Estas excepciones fueron tratadas en la sesión extraordinaria del martes 30 de diciembre . El proyecto de La Barra fue aprobado con los 21 votos del Partido Nacional , mientras que los nueve del Frente Amplio y el representante colorado no acompañaron.

El emprendimiento está compuesto de tres torres de apartamentos con vista al arroyo Maldonado, que proyectan una altura y una ocupación del suelo por encima de la normativa . Por este motivo es que necesitaron un régimen especial para su construcción.

Estas excepciones ya habían sido aprobadas por la Junta en 2024; pero el tiempo pasó, no se construyó y el tema se tuvo que tratar nuevamente en la tarde del martes . Con respecto al anterior proyecto, "hay parámetros urbanísticos que se mantienen, otros que se reducen –pero que continúan por sobre los permitidos en la zona– y uno que aumenta ", explica el expediente al que accedió El Observador.

El valor que aumenta con respecto a la anterior iniciativa es el Factor de Ocupación del Suelo (FOS). En la zona el límite permitido es de 25%, la consulta aprobada el año pasado era de 21,8% y ahora es de 34,62%. Sin embargo, otros valores como el FOS Subsuelo, el FOS Verde y Factor de Ocupación Total (FOT) se redujeron, pero con cifras que siguen significando excepciones.

Por ejemplo, el FOS Subsuelo se redujo del 53,3% al 44,25%, pero aún así significa una excepción, debido a que el límite es del 25%. En el caso del FOS Verde bajó de 76,7% al 62,38%, pero en la zona lo permitido es del 50%. Por último, el FOT bajó del 86,3% al 76,29%, cuando el límite es del 50%.

En esta parte de La Barra, las alturas permitidas son de hasta siete metros. Una de las torres tiene esta medida, pero otra alcanza los 8,6 y la restantes es de 12 metros. Por esta otra razón, el emprendimiento inmobiliario también necesitó de excepciones. En cuanto a los retiros frontales, el proyecto tiene los seis metros permitidos, y los retiros laterales son de los tres metros aceptados en la zona.

El coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio, Juan Urdangaray, cuestionó durante la sesión extraordinaria que el proyecto "excede prácticamente todos los parámetros". Anteriormente había comentado que una de sus principales preocupaciones que "la parte del subsuelo está sobre la línea de la ribera del arroyo Maldonado".

El edil contó que "parte de la zona en que se va edificar está sobre esta línea". Para confeccionar esta "línea imaginaria" se utilizó "un promedio de las mayores crecientes en los últimos 12 años".

"¿Un deck perjudica pero perforar nuestros mares está bien?", la repuesta de un edil del Partido Nacional

Junta Departamental de Maldonado Junta Departamental de Maldonado Captura de pantalla de la transmisión de la sesión

Antes de volver al plenario de la Junta, el expediente fue primero aprobado en la Comisión de Obras, que es presidida por el edil Luis Artola. El representante nacionalista afirmó que con la iniciativa no se está invadiendo sitios de uso público.

"No estamos invadiendo ningún lugar que hoy se use como un recreo, ni es una plaza pública. Es un terreno privado donde hoy hay construcciones", dijo Artola durante la sesión extraordinaria.

El edil recordó, que como dice el expediente, primero se debe demoler estas construcciones para iniciar la obra. "Es un deck que está sobre la franja de ribera, eso no quiere decir que ahí estemos invadiendo la laguna ni que estemos a dos metros de agua", agregó.

"¿Nos preocupamos tanto del medio ambiente cuando el gobierno nacional está perforando nuestros mares en busca de petróleo?", argumentó debido a que recientemente el Ministerio de Ambiente autorizó la prospección sísmica 3D en busca de crudo. "O sea, ¿un deck perjudica y perforar nuestros mares está bien?", sentenció.

Grupo de vecinos de La Barra presentó escrito en la Intendencia y Junta de Maldonado para frenar edificaciones

1703170586947.webp Reinaguración definitva de puente 2 de La Barra Intendencia de Maldonado

Por otro lado, un grupo de vecinos del balneario presentó un escrito dirigido a la Intendencia de Maldonado y a la Junta Departamental para frenar las nuevas construcciones y la excepciones.

Aproximadamente 130 vecinos firmaron una petición que reclama que "se suspenda por el plazo de 180 días (prorrogables por otros 180), la tramitación de actuaciones relacionadas con permisos en trámite para la construcción de inmuebles que supongan el otorgamiento de excepciones a la normativa vigente en La Barra". El mismo escrito también pide que "no se otorguen nuevos permisos de construcción y/o fraccionamiento de las características expresadas basados en excepciones a las normas vigentes en La Barra".

Tamara Villoslada es argentina vive hace años en el balneario de los puentes ondulados y es integrante del colectivo de vecinos que presentó las peticiones a las entidades departamentales. "Nos gustaría que La Barra mantenga su identidad y su entorno natural. Siempre fue un bosque rodeado de mar. Si van a convertir a todo Punta del Este en lo mismo, en edificio y en bloque de cemento, no sé que va quedar del 'Uruguay Natural'", dijo la vecina.

"Queremos que el balneario crezca, pero de una forma que sea respetuosa del entorno, la identidad y el medioambiente", concluyó la Villoslada.