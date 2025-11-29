"Hay olor a caca": vecinos de La Juanita piden que no se construya ni se hagan más excepciones hasta mejorar el saneamiento

Casi llegando al exclusivo balneario de José Ignacio en Maldonado , un grupo de vecinos pide que se suspenda la construcción de más edificios hasta no mejorar el saneamiento , denuncian que "hay olor a caca" y manifestaron que la solicitud está en la Junta Departamental , sin obtener respuesta.

Los malos olores se presentan en La Juanita, principalmente en los meses de temporada alta donde denuncian que el sistema está colapsado y temen que pueda estar contaminando la Laguna de José Ignacio .

Los vecinos de Pueblo José Ignacio y La Juanita le realizaron una petición a la Junta Departamental para que no se construya ni se hagan excepciones hasta que se mejore el saneamiento de la zona. A su vez, remarcan que esta solicitud fue presentada el 28 de agosto y que todavía no obtuvieron respuesta.

Con la firma de 200 vecinos , la petición tiene como uno de sus puntos centrales "que no se otorguen más permisos hasta que exista una infraestructura adecuada , saneamiento con capacidad de depurar toda la zona, y un plan de construcción especial para la zona".

La solicitud expresamente pide que "se suspenda por el plazo de 180 días (prorrogables por otros 180), la tramitación de actuaciones relacionadas con permisos en trámite para la construcción de viviendas plurifamiliares de alta densidad en bloque y nuevos fraccionamientos, en toda la jurisdicción del Balneario La Juanita y Pueblo José Ignacio".

Además reclaman que "no se otorguen permisos de construcción y/o fraccionamiento basados en excepciones a las normas vigentes".

Otro de los puntos que los vecinos manifiestan es que el Plan Local de Ordenamiento Territorial de la zona, que data del 2013, debe de revisarse. Este plan para la zona entre las lagunas de José Ignacio y la de Garzón y una de sus cláusulas de revisión es que "se alcance un 40% de la superficie con suelo suburbano o urbano".

El grupo de vecinos afirma que "actualmente la ocupación supera ampliamente el 40%" y que por este motivo se está "frente a una causal de suspensión de tramitación de actuaciones y de revisión del Plan Local".

La siguiente imagen es una foto aérea de como estaba el balneario en 2017, ocho años después advierten que han aumentado las construcciones en el lugar.

Balneario La Juanita en 2017 Balneario La Juanita en 2017 Foto cedida a El Observador

La abogada que representa al grupo de vecinos, Laura Navarro, también tiene casa en La Juanita y aseguró que "el lugar ha tenido un desarrollo muy excesivo para los servicios que puede brindar", en este caso en saneamiento.

"Es un balneario maravilloso, donde estamos yendo en este momento a ver los lobos marinos que están acá, pero caminas dos cuadras en verano y hay olor a caca", añadió la abogada.

A dónde va a parar el saneamiento en José Ignacio y La Juanita

Balneario La Juanita con los piletones de fondo Balneario La Juanita con los piletones de fondo Foto cedida a El Observador

La red de saneamiento de José Ignacio y La Juanita desemboca en dos piletones que están ubicados en este último balneario, cercanos a la Laguna José Ignacio. La otra alternativa si se vive en esta zona es contar con un pozo negro.

"Todo (el saneamiento) va a parar a los piletones y hoy no está en plan agrandar el saneamiento. ", dijo el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Junta, Luis Artola, en diálogo con El Observador. "Luego de que se depura, ahí va a la Laguna José Ignacio", agregó el edil.

Estos piletones funcionan como un sistema de decantación de materia fecal para que finalmente el agua llegue a la laguna de la manera más limpia posible. Pero los vecinos denuncian que este sistema está saturado y que podría estar contaminando este flujo de agua.

Otro de los vecinos de la zona y empresario inmobiliario, Ignacio Ruibal, contó que "los piletones están previstos para determinada cantidad de viviendas" y que "cuando la cantidad de viviendas sobrepasa ese límite, el sistema colapsa".

Isidoro Feldman, un argentino que hace años vive en La Juanita, contó que tienen "la presunción" de que "todo ese material" que llega a los piletones "debe estar tirando agua contaminada a la laguna".

Los vecinos mantuvieron una reunión con la Comisión de Obras Públicas de la Junta, que le derivó la consulta a la Intendencia de Maldonado y aspiran que en la próxima semana tengan una respuesta de la comuna.

El presidente de esta comisión, Luis Artola, aseguró que los vecinos "están equivocados" en pensar que la solicitud está "cajoneada" en la Junta, debido a que "se envió inmediatamente a la intendencia".

Ante la preocupación de una posible contaminación a la Laguna de José Ignacio, esta comisión de la Junta también le envió esta preocupación a la Universidad de la República.

Consultado sobre la posible revisión del Plan Local de Ordenamiento Territorial para la zona entre las lagunas de José Ignacio y la de Garzón, Artola aseguró que primero van a esperar la respuesta de la intendencia.

"Apenas tengamos arriba de la mesa la respuesta de la intendencia, nos pondremos a trabajar", sentenció el edil, sobre una contestación que esperan llegue la próxima semana.