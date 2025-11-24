Dólar
/ Nacional / PLAYA

Mancha celeste en el agua de la playa de Piriápolis: Intendencia de Maldonado informó que fue por el vertido de un colorante

Personal de Prefectura fue quien detectó el hecho e informó en primera instancia a la dirección de ambiente de la intendencia

24 de noviembre 2025 - 14:10hs
Mancha celeste en la playa de Piriápolis

Mancha celeste en la playa de Piriápolis

Fotos cedidas a El Observador
Cedida a El Observador
Cedida a El Observador

Este fin de semana se detectó en la playa de Piriápolis una mancha de color celeste sobre el agua, informó la Intendencia de Maldonado (IDM) mediante un comunicado.

Desde la comuna alertaron al Ministerio de Ambiente sobre la situación.

Personal de Prefectura fue quien detectó el hecho e informó en primera instancia a la dirección de ambiente de la IDM, quien envió al cuerpo inspectivo al lugar.

Estos luego confirmaron que el color celeste en el agua era producto de un "colorante" que se utiliza en la construcción para detectar fugas.

Además, desde la comuna informaron que el líquido "provenía de un edificio" en obras y que el tinte terminó de alguna manera "en la playa".

Finalmente, señalaron que aunque el producto se está diluyendo, recomiendan no ingerir el agua de la zona.

El colorante, no sería "tóxico", aseguraron desde Prefectura al medio local FM GENTE, quien dio cuenta del hecho en primera instancia.

mancha de color celeste en el agua en Piriápolis
mancha de color celeste en el agua en Piriápolis.2

