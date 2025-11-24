Dólar
/ Nacional / MONTEVIDEO

Investigación por trata y explotación sexual en tres locales de Montevideo: hay seis imputados y estiman más de 60 víctimas

Los tres allanamientos en Montevideo también dejaron la incautación de drogas, dineros y de dispositivos electrónicos

24 de noviembre 2025 - 15:42hs
Foto: Ministerio del Interior
Una investigación por trata de personas y explotación sexual en Montevideo dejó seis imputados, en una trama en la que se especula que hay más de 60 víctimas.

La Policía realizó tres allanamientos en locales de Montevideo en la que se detuvo a nueve personas en primera instancia. Además se incautó dinero, drogas y dispositivos electrónicos.

Las seis personas imputadas fueron formalizadas por delitos de proxenetismo y de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso, según informó Ministerio del Interior.

La investigación se realizó a partir de varias denuncias de trabajadoras sexuales en octubre de 2022, que habían denunciado irregularidades en pagos, maltratos, multas abusivas, amenazas, explotación de condiciones de vulnerabilidad, privación de libertad, retención de celulares, alojamiento condicionado al trabajo sexual, control económico, violencia y coacción.

La investigación que se desarrolla en el marco de la Operación Internacional Liberterra III de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, revela que las irregularidades mencionadas por las víctimas se ajustan a distintos indicadores de proxenetismo y trata de personas con fines de explotación sexual en dos locales nocturnos de Montevideo, administrados por los mismos indagados.

De los allanamientos se incautó 52 envoltorios de sustancia blanca, casi $ 360 mil, US$ 910, una pistola de aire comprimido, once celulares, dispositivos de almacenamiento como pendrives y tarjetas de memoria, fotografías y 67 Pulseras de whiskería, entre otros elementos.

Temas:

Trata de personas explotación sexual Montevideo

