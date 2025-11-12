Dólar
/ Nacional / INFORME

Las disculpas del Ministerio del Interior a Diputados por un "error" en reserva ante pedidos de informes por pasaportes

Meses atrás, varios legisladores de la oposición hicieron un pedido de informes al MI sobre los viejos pasaportes, sin embargo, la información solicitada fue declarada como "reservada"

12 de noviembre 2025 - 9:28hs
El ministro del Interior, Carlos Negro

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El Ministerio del Interior (MI) remitió un pedido de disculpas a la Cámara de Representantes tras la polémica que se suscitó después de que la cartera calificara de "reservada" una información solicitada por la oposición en un pedido de informes por la situación de los cambios en los pasaportes.

El 9 de julio, los diputados Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional), Sebastián Sanguinetti (Partido Colorado) y Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) hicieron un pedido de informes al MI respecto a los "cambios en los pasaportes" que generaron polémica en ese entonces.

Cuatro meses después, y con el tema resuelto, el ministro Carlos Negro respondió al pedido declarando como "reservada" la información.

Esto despertó la molestia de los legisladores de la oposición, que cuestionaron que "nada de lo respondido" por la cartera podía llegar a ameritar que sea declarado como reservado.

"En cumplimiento de la ley, no revelaremos su contenido, pero queremos que se sepa que lo único que surge de las escasas líneas, es la incapacidad del Ministerio del Interior", criticó Rodríguez días atrás en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_RodriguezJuan_/status/1986487805053444269?s=20&partner=&hide_thread=false

Bajo este marco, y durante la sesión de la Cámara de Diputados de este martes 11 de noviembre, el legislador nacionalista planteó la situación y reunió los votos necesarios para plantear una cuestión de fueros respecto a la declaración de reserva de Interior por el pedido de informe.

Tras esto inició una discusión sobre el tema, donde varios representantes plantearon que sufrieron situaciones similares y la bancada de gobierno solicitó un cuarto intermedio en el que llegó una comunicación del Ministerio del Interior que fue leída por el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir.

"A través del presente y ante consulta de legisladores, quiero aclarar que, por error de la secretaría administrativa del ministro y por una mala lectura de algunos protocolos internos del Ministerio del Interior, fueron respondidos algunos pedidos de informes con el rótulo de reservado, información que no correspondía catalogar con esa categoría. Oportunamente, enviaremos el listado de los pedidos de informes respondidos que no deberían haber sido catalogados como reservados. Ante este error quiero pedir solicitar mis disculpas y las del equipo", expone el escrito firmado por el adscripto del ministro Negro, Leonardo Machado.

Finalizada la instancia Parlamentaria, el diputado colorado Gabriel Gurméndez se refirió a la situación "insólita" que se vivió durante la jornada en la Cámara.

"Una decisión grave, que introdujo secretismo donde debió haber transparencia, y que desvirtúa un instrumento constitucional de contralor parlamentario", criticó en X.

"En pleno debate, la Cámara recibió un mail de un tal Sr. Machado —adscripto del ministro— diciendo que todo fue 'un error de la secretaria' y 'una mala lectura de los protocolos'. Un funcionario sin responsabilidad política tratando de explicar al Parlamento lo que debió explicar el ministro", añadió.

Para el legislador, lo que pasó representa un hecho "lamentable" y por el cual el ministro "debería dar explicaciones personales".

Finalmente, celebró que la bancada oficialista haya actuado con "buen criterio" para "intentar" obtener respuesta a la "importante cuestión institucional planteada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ggurmendez/status/1988403075615175056?s=20&partner=&hide_thread=false

Ministerio del Interior Cámara de Representantes Partido Nacional Carlos Negro

