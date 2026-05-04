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Policía advirtió por nueva modalidad de estafa donde delincuentes simulan ser funcionarios policiales, de DGI o Fiscalía

"Ante una llamada de este estilo, se recuerda que el Ministerio del Interior dispone de una importante herramienta, denominada 'Verificá', a través del número 098 111 911", señalaron

4 de mayo de 2026 13:20 hs
Nueva modalidad de estafa

Nueva modalidad de estafa

Jefatura de Policía de Rocha

La Policía de Rocha advirtió sobre una nueva modalidad de estafa donde delincuentes se hacen pasar por funcionarios policiales, de Fiscalía o inspectores de DGI y piden dinero para ayudar a personas que padecen falsamente una enfermedad compleja.

"Esta modalidad, conocida como suplantación de identidad, se ha utilizado en varias localidades del país con distintas variaciones, donde los causantes han fingido ser policías, funcionarios de Fiscalía; inspectores de la DGI; funcionarios de bromatología, entre otros", señalaron desde la Jefatura del departamento en un comunicado.

En el caso particular de Rocha, según señala el comunicado, los estafadores se hacen pasar por el jefe policial local, explican que se está realizando un beneficio para la hija de un policía que padece una enfermedad compleja y solicitan la ayuda de la gente.

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"Ante una llamada de este estilo, se recuerda que el Ministerio del Interior dispone de una importante herramienta, denominada 'Verificá', a través del número 098 111 911, donde se puede consultar sobre la veracidad de mensajes sospechosos", expresaron.

Tras esto recordaron que "ninguna" institución pública solicita transferencias bancarias, pagos en efectivo o depósitos "por fuera de los canales oficiales para agilizar trámites o archivar causas judiciales".

"Desconfíe además de llamadas urgentes, ya que los estafadores suelen presionar con situaciones de emergencia para evitar que la víctima piense con claridad", invitaron.

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