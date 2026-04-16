Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD

La estafa telefónica que amenaza a los vecinos de Maldonado, ¿cómo detectarlas?

Conforme al aviso oficial, delincuentes se están comunicando desde diversos números telefónicos de vecinos del departamento, simulando un supuesto embargo de inmuebles por deudas tributarias inexistentes.

16 de abril de 2026 14:34 hs
Estafas telefónicas en Maldonado

Estafas telefónicas en Maldonado

La Dirección de Asesoría Jurídica de la Intendencia de Maldonado (IDM) alertó por la detección de múltiples maniobras fraudulentas destinadas a obtener depósitos bajo mensajes amanezantes.

Conforme al aviso oficial, delincuentes se están comunicando desde diversos números telefónicos con vecinos del departamento, simulando un supuesto embargo de inmuebles por deudas tributarias con el gobierno departamental.

image
Intendencia de Maldonado

Intendencia de Maldonado

Más noticias

Un hombre de 46 años murió luego de ser chocado por un ómnibus: la Policía le encontró un ladrillo con "sustancia amarillenta" en la entrepierna

Buscan a un puma que fue visto suelto en Canelones: investigan si estaba en un barrio privado y advierten que "podría llegar a matar"

Desde la IDM reiteraron que los protocolos establecidos prevén que todo trámite vinculado a tributos o adeudos se realicen exclusivamente de forma presencial en las oficinas correspondientes o mediante las plataformas de la institución. No por medio de terceros.

¿Cómo detectar las estafas telefónicas que acorralan a los vecinos de Maldonado?

Los estafadores utilizan el temor a la pérdida del patrimonio para presionar a los vecinos, especialmente a adultos mayores, por lo que la administración enfatizó que las notificaciones oficiales siempre siguen un curso administrativo, alejado de las llamadas intimidatorias registradas en los últimos días.

Se recuerda también que, cualquier duda sobre la situación tributaria de un inmueble, puede ser evacuada directamente en el edificio comunal o en los municipios de cada localidad.

Recomendaciones para detectar las estafas telefónicas a los vecinos de Maldonado

  • No brindar datos personales, tales como nombre, cédula o cuentas bancarias.
  • Verificar en oficina: ante dudas, se recomienda concurrir a la Intendencia o al Municipio.
  • Pagos oficiales: Nunca depositar dinero a nombre de particulares.
  • Denuncias: Informar de la situación a la seccional policial más próxima.

Las más leídas

Un motociclista murió incinerado en Ruta 1 luego de ser atropellado por una camioneta

La inversión de US$ 600 millones de TIGO en el mercado uruguayo: ¿cuál es su estrategia para competir con Antel y Claro?

Tigo llega a Uruguay con un histórico show de drones en la rambla de Montevideo

Sin pedir autorización, buque noruego hizo exploración sísmica en la plataforma continental de Uruguay e ingresó al Puerto de Montevideo

Temas

Estafa Telefónica Maldonado

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos