La estafa telefónica que amenaza a los vecinos de Maldonado, ¿cómo detectarlas?

La Dirección de Asesoría Jurídica de la Intendencia de Maldonado (IDM) alertó por la detección de múltiples maniobras fraudulentas destinadas a obtener depósitos bajo mensajes amanezantes.

Conforme al aviso oficial, delincuentes se están comunicando desde diversos números telefónicos con vecinos del departamento, simulando un supuesto embargo de inmuebles por deudas tributarias con el gobierno departamental.

Buscan a un puma que fue visto suelto en Canelones: investigan si estaba en un barrio privado y advierten que "podría llegar a matar"

Un hombre de 46 años murió luego de ser chocado por un ómnibus: la Policía le encontró un ladrillo con "sustancia amarillenta" en la entrepierna

Desde la IDM reiteraron que los protocolos establecidos prevén que todo trámite vinculado a tributos o adeudos se realicen exclusivamente de forma presencial en las oficinas correspondientes o mediante las plataformas de la institución. No por medio de terceros.

¿Cómo detectar las estafas telefónicas que acorralan a los vecinos de Maldonado?

Los estafadores utilizan el temor a la pérdida del patrimonio para presionar a los vecinos, especialmente a adultos mayores, por lo que la administración enfatizó que las notificaciones oficiales siempre siguen un curso administrativo, alejado de las llamadas intimidatorias registradas en los últimos días.

Se recuerda también que, cualquier duda sobre la situación tributaria de un inmueble, puede ser evacuada directamente en el edificio comunal o en los municipios de cada localidad.

Recomendaciones para detectar las estafas telefónicas a los vecinos de Maldonado