Coalición descartó participar en el Congreso Nacional de Educación: dicen que es "inadecuado", está ideologizado y traslada responsabilidades

Los partidos Nacional, Colorado e Independiente rechazaron la invitación formulada por el gobierno para participar en la organización del Congreso Nacional de Educación que se prevé realizar a fines de este año.

En una carta dirigida al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , los líderes Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Omar Rodríguez (Partido Independiente) consideraron " inconveniente otorgar legitimidad política " a esta instancia por una serie de razones.

Entre ellas, la consideración de que se trata de un " instrumento inadecuado para cumplir funciones de consulta y asesoramiento en materia de política educativa ", según el texto al que accedió El Observador.

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Señalaron que el diseño de estos congresos " responde a una lógica mayormente corporativa , estructurada en base a mayorías organizadas que otorgan predominio a espacios fuertemente ideologizados , generando un ámbito que tiende a sustituir o condicionar indebidamente las responsabilidades propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo , así como de las legítimas autoridades".

También criticaron la decisión del Frente Amplio (FA) de otorgarle carácter vinculante a lo resuelto en estas instancias, algo que fue modificado en la Ley de Urgente Consideración (LUC), que estableció que estos congresos cumplirían un rol de asesoría.

En el programa de gobierno, sin embargo, el FA se comprometió a restituir el carácter vinculante de lo que resuelva en este tipo de instancias.

Los líderes de la coalición que firmaron la carta dirigida a Mahía —que no fue respaldada por Cabildo Abierto— consideraron que esto último "implica trasladar responsabilidades propias de los representantes electos —parlamentarios y autoridades de gobierno en la educación— hacia un órgano que carece de legitimidad democrática directa para adoptar decisiones de carácter resolutivo".

"Estimamos inconveniente otorgar legitimidad política a dicha pretensión mediante nuestra participación", subrayaron y acusaron al gobierno de Yamandú Orsi de querer "desmantelar de forma indiscriminada transforaciones impulsadas en el gobierno anterior".

El artículo 44 de la Ley Nacional de Educación creó el Congreso Nacional de Educación, con una "integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía en el Sistema Nacional de Educación".

Si bien la participación de representantes políticos no está especificada, fueron invitados en pos de la representatividad que busca asegurar la ley.