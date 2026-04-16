Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / HONORIS CAUSA

Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

El evento contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, el expresidente Julio María Sanguinetti y el cardenal Daniel Sturla, entre otras personalidades

16 de abril de 2026 17:10 hs
Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

Foto: Universidad Católica del Uruguay
Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

Foto: Universidad Católica del Uruguay
Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

Foto: Universidad Católica del Uruguay
Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

Foto: Universidad Católica del Uruguay

El artista visual Pablo Atchugarry fue distinguido por la Universidad Católica del Uruguay como doctor honoris causa en un evento que contó con personalidades como la del presidente de la República Yamandú Orsi, entre otros.

El reconocimiento fue brindado a Atchugarry debido a "su trayectoria, su sensibilidad y su invaluable aporte al arte contemporáneo a nivel internacional", señaló la universidad en un comunicado.

El evento también contó con la presencia de otras autoridades del gobierno nacional como el ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía y el canciller Mario Lubetkin. Además estuvieron allí el cardenal Daniel Sturla y el expresidente Julio María Sanguinetti.

Más noticias

Así son las esculturas que Pablo Atchugarry y Yamandú Orsi le entregaron al Papa León XIV y a la FAO

La gira de Orsi en Europa: entrega de escultura con Pablo Atchugarry y reuniones con el Papa León XIV, rey de Bélgica y autoridades de Unión Europea

Pablo Atchugarry y Yamandú Orsi
Pablo Atchugarry y Yamandú Orsi

Pablo Atchugarry y Yamandú Orsi

La condecoración transcurrió el miércoles pasado en el Aula Magna de la institución, donde el rector Julio Fernández Techera destacó el acontecimiento como "un reconocimiento a uno de los artistas más importantes del Uruguay" y "también un reconocimiento al arte".

"Distinguir a Pablo Atchugarry es decir que el arte nos importa. Es importante para nuestra sociedad y para nuestro país", afirmó el rector en su discurso. Por su parte el director de la Licenciatura en Artes Visuales, Leandro Gómez Guerrero, fue el encargado de presentar a Atchugarry y su trayectoria.

Una vez con la condecoración, Atchugarry afirmó que "teniendo sueños grandes y siguiéndolos, con un esfuerzo personal, todo es posible".

Las más leídas

Uruguay 3-0 Venezuela EN VIVO en el Sudamericano sub 17: con dos golazos, Scotti y Brizuela aseguran el triunfo y ponen a la selección en el Mundial 2026

La canción que Jorge Nasser había compuesto para su hijo Simón, que murió este miércoles a los 30 años

Un motociclista murió incinerado en Ruta 1 luego de ser atropellado por una camioneta

La inversión de US$ 600 millones de TIGO en el mercado uruguayo: ¿cuál es su estrategia para competir con Antel y Claro?

Temas

Pablo Atchugarry Universidad Católica

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos