Pablo Atchugarry fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Católica del Uruguay

El artista visual Pablo Atchugarry fue distinguido por la Universidad Católica del Uruguay como doctor honoris causa en un evento que contó con personalidades como la del presidente de la República Yamandú Orsi , entre otros.

El reconocimiento fue brindado a Atchugarry debido a "su trayectoria , su sensibilidad y su invaluable aporte al arte contemporáneo a nivel internacional ", señaló la universidad en un comunicado.

El evento también contó con la presencia de otras autoridades del gobierno nacional como el ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía y el canciller Mario Lubetkin . Además estuvieron allí el cardenal Daniel Sturla y el expresidente Julio María Sanguinetti .

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La condecoración transcurrió el miércoles pasado en el Aula Magna de la institución, donde el rector Julio Fernández Techera destacó el acontecimiento como "un reconocimiento a uno de los artistas más importantes del Uruguay" y "también un reconocimiento al arte".

"Distinguir a Pablo Atchugarry es decir que el arte nos importa. Es importante para nuestra sociedad y para nuestro país", afirmó el rector en su discurso. Por su parte el director de la Licenciatura en Artes Visuales, Leandro Gómez Guerrero, fue el encargado de presentar a Atchugarry y su trayectoria.

Una vez con la condecoración, Atchugarry afirmó que "teniendo sueños grandes y siguiéndolos, con un esfuerzo personal, todo es posible".