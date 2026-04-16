Rematan El Gran Chaparral de Marcelo Balcedo para cubrir deudas laborales de más de US$ 2 millones

El capítulo judicial del caso que involucró en Uruguay al sindicalista argentino Marcelo Balcedo suma un nuevo episodio con el remate de su fastuosa mansión “El Gran Chaparral”, ubicada en el Cerro de los Burros de Playa Hermosa, con el objetivo de cubrir deudas laborales por unos US$ 2 millones. Ese monto se fue incrementando con el paso de los años luego de que Balcedo y su esposa Paola Fiege fueron detenidos en enero de 2018 para ser condenados luego por los delitos de contrabando, lavado de dinero y tráfico interno de armas.

El remate se realizará el 8 de mayo e incluye, además de la casa, unas seis hectáreas de campo. Entre los 13 trabajadores representados por los abogados de Guillermo Ahlers, María Eugenia Nocetti y Mikaela Díaz hay niñeras, guardias de seguridad, personal de cocina y jardineros, entre otros. Tras ser liberado, Balcedo volvió a vivir en el Gran Chaparral -de hecho habita allí ahora- una mansión que más parece un hotel de lujo que una casa.

La subasta se realizará sin base y en dólares . No obstante, si la oferta final se considera "vil" (extremadamente baja respecto al valor real), se podrá convocar a un nuevo remate.

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Si lo recaudado no alcanza para cubrir la totalidad de la deuda laboral, se procederá al remate de otras hectáreas hasta saldar el compromiso con los trabajadores.

El proceso de remate enfrentó demoras debido a las pretensiones del Juzgado de La Plata, en Argentina, que solicitó el mantenimiento de medidas cautelares sobre los activos para que el producido de una eventual liquidación regresara a su país de origen. Sin embargo, la justicia uruguaya ratificó la prioridad de los créditos laborales de los trabajadores locales, confirmando la sentencia en tribunales de apelaciones.

-ine8455-1-jpg..webp Marcelo Balcedo, en entrevista con El Observador, desde su casa de Playa Verde, en Maldonado Camilo dos Santos

El proceso del caso no solo implicó la incautación de bienes de lujo y dinero en efectivo, sino que sentó un precedente en la lucha contra el lavado de activos y la gestión de bienes decomisados vinculados al delito transnacional.

Entre los numerosos juicios penales y civiles que derivaron del caso judicial por el que se condenó a Balcedo y su esposa, recientemente se conoció una sentencia que consideró que no hubo daño del Estado en la incautación de una aeronave que, tras comprobar que no era propiedad de Balcedo sino que la tenía en leasing, fue devuelta a la empresa titular.

El fallo del Tribunal de Apelaciones Civil de 5° Turno revocó parcialmente una sentencia que había condenado a Presidencia de la República y la Junta Nacional de Drogas a hacerse cargo del daño causado a la empresa titular por la falta de mantenimiento del avión Gulfstream Aerospace G-IV, que había sido incautado en enero de 2018, cuando Balcedo y Fiege fueron detenidos y se inició el proceso.

Animales y un cadáver

La mansión en remate tiene una historia variopinta. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) realizó allí en enero de 2018 un operativo junto a Interpol para determinar si hubo tráfico de especies de fauna prohibida por la normativa nacional.

Entre las especies exóticas que se encontraron se destacaron dos guacamayos, un loro hablador, cinco llamas y dos alpacas; entre las especies autóctonas, que está prohibido por la legislación nacional mantener en cautiverio, se pudieron identificar 5 carpinchos y 14 ñandúes (un ñandú estaba empollando huevos). Una fuente de la Dinama dijo por entonces a El Observador que se pudo constatar "la consolidación de una especie de zoológico ilegal".

Por otra parte, en marzo de 2020 fue encontrado en el predio un cadáver en estado de descomposición. El cuerpo quedó al descubierto al bajar el nivel del agua de un tajamar producto de una sequía.

"No lo podíamos creer. No tengo idea, realmente, excepto que por la ropa parecía tratarse de un indigente", dijo entonces Paola Fiege.

En 2009, Balcedo le había comprado a un francés los terrenos sobre el Cerro del Burro donde había una casa de principios del siglo xx. El sindicalista amplió la propiedad pasando de tener solo tres hectáreas a pisar la ruta. Muchos de los terrenos que fue adquiriendo pertenecían originalmente al Banco Caja Obrera y habían quedado como fondos de recuperación luego de su cierre.

Además de ampliar la propiedad, Balcedo pavimentó el camino de tierra que conducía desde la ruta hasta la puerta del predio y tiró abajo los viejos galpones de un frigorífico de la zona. Construyó una lujosa piscina, canchas de tenis, y pobló el lugar de animales