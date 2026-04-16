El particular detalle que tendrá Peñarol en su camiseta y que revela una nueva acción social del club en defensa de la dignidad y la integración

Peñarol y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) consolidaron su alianza estratégica mediante una acción conjunta que se llevará a cabo en el marco del partido de Copa Libertadores que se disputará esta noche en el Estadio Campeón del Siglo entre los aurinegros y Platense, desde la hora 21.30.

Como símbolo visible del compromiso institucional que une a ambas organizaciones y de la voluntad de prevenir la discriminación , el logo de la OIM figurará en la camiseta del equipo aurinegro durante el encuentro, en adhesión a la campaña de la Conmebol titulada El Respeto es Titular.

"Fundado en 1891 por trabajadores ingleses, y uruguayos de la Empresa Central de Ferrocarriles Uruguayos, el Club Atlético Peñarol lleva el espíritu migrante en su historia desde el primer día. Con cinco títulos de Libertadores, tres de Copa Intercontinental y más de un siglo en el fútbol sudamericano, Peñarol es hoy mucho más que un club: es un símbolo, una comunidad y una historia viva sobre lo que ocurre cuando personas de distintos lugares encuentran un propósito común", expresaron ambas instituciones en un comunicado conjunto.

En febrero de 2024, ese vínculo histórico recibió un reconocimiento formal : Peñarol se convirtió en la primera institución deportiva del mundo en ser designada Embajador de Buena Voluntad de la OIM, consolidando años de trabajo conjunto que incluyen la inauguración de un Centro de Referencia y Orientación para Migrantes en el Palacio Peñarol, operado en conjunto con el municipio B de Montevideo, donde personas recién llegadas al país reciben orientación, asistencia y acompañamiento.

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En un continente donde millones de personas cruzan fronteras cada año en busca de seguridad, oportunidades y una vida mejor, la campaña de Conmebol cobra un significado que trasciende los noventa minutos. Al adherirse a ella, Peñarol y la OIM aprovechan uno de los escenarios más visibles del fútbol sudamericano para reforzar un mensaje que les es propio: el derecho de toda persona, sin importar su origen, a ser tratada con dignidad.

“Millones de personas se mueven por el mundo buscando una oportunidad. El respeto hacia otras culturas y la no discriminación es una condición para la integración de los migrantes y quienes los reciben”, expresó Diego Beltrand, director regional de la OIM para América Latina y el Caribe. “El futbol es un deporte de gran potencial para propiciar la integración y el respeto mutuo de millones de personas que siguen los partidos de futbol en nuestra región y en el mundo”.

Esta acción refleja la solidez de una alianza que va más allá del simbolismo: la OIM, organización líder del Sistema de Naciones Unidas en materia migratoria con presencia en más de 170 países, y el Club Atlético Peñarol, su Embajador de Buena Voluntad, demuestran que el deporte puede y debe ser un espacio de inclusión, diversidad y respeto.

¿Qué es la Organización Internacional para las Migraciones?

La Organización Internacional para las Migraciones es la organización intergubernamental líder en el ámbito de la migración. Fundada en 1951 y parte del Sistema de las Naciones Unidas desde 2016, trabaja para promover una migración humana y ordenada en beneficio de todos, con 175 Estados Miembros y presencia en más de 170 países.