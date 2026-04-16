Accidente entre dos motos en Paso de la Arena: un hombre murió y vecinos denuncia demora de la ambulancia

Un hombre murió este jueves luego de un accidente de tránsito que involucró a dos motos en Paso de la Arena .

El choque ocurrió después del mediodía de este jueves entre las calles Lomas de Zamora y Luis Batlle Berres . El conductor que murió, un hombre de origen cubano de 58 años, murió en el lugar del accidente mientras otras dos personas resultaron heridas , según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

La víctima transportaba a su hijo de 22 años , quien resultó lesionado , mientras que en la otra moto iba un joven que también presentó heridas . Esta última moto quedó en la cercanías de la cuneta y de una garita de ómnibus , mientras que la otro moto acabó en el medio de la calle .

Un hombre de 46 años murió luego de ser chocado por un ómnibus: la Policía le encontró un ladrillo con "sustancia amarillenta" en la entrepierna

Los vecinos, en diálogo con Subrayado de Canal 10, denunciaron la demora de personal médico para reanimar a la víctima. Finalmente al lugar llegaron tres ambulancias para dar la asistencia.

Otros accidentes mortales en las últimas horas

Durante la noche del miércoles, también en el oeste Montevideo, un hombre de 46 años murió tras ser chocado por un ómnibus cuando iba en su bicicleta . El hecho ocurrió en el Cerro cuando, según el relato del chófer, estaba circulando con por la calle Río de Janeiro y al llegar al cruce con la calle Rusia fue sorprendido por la bicicleta sin poder evitar la colisión. La espirometría al conductor de 47 años dio negativo.

También esa noche, pero en el kilómetro 18 de la Ruta 1, un motociclista murió incinerado luego de ser atropellado por una camioneta. El conductor de la moto circulaba de oeste a este, igual que una camioneta que lo "embistió" y continuó con la marcha "sin detenerse en el lugar", según Policía Científica.

Producto de este choque, el motociclista y la moto se prendieron fuego. El conductor de la camioneta —según informó Policía Caminera— se presentó en el lugar del accidente casi una hora después para avisar que se había detenido "más adelante" al sentir "un impacto" en la camioneta.