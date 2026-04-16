Un hombre de 46 años murió luego de ser chocado por un ómnibus: la Policía le encontró un ladrillo con "sustancia amarillenta" en la entrepierna

Un hombre de 46 años murió tras ser chocado en su bici por un ómnibus conducido por un hombre de 47 años, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

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Según el parte de los hechos, el siniestro ocurrió sobre la noche del miércoles en las inmediaciones de Río de Janeiro y Rusia .

Hasta allí fue personal policial, encontrando a la víctima tirada en el suelo junto a su bici y "sin aparentes signos vitales" . Minutos después, personal médico que concurrió a la escena constató el fallecimiento del hombre, quien poseía varios antecedentes penales.

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De acuerdo al relato del chófer del ómnibus, este se encontraba circulando con normalidad sobre calle Río de Janeiro cuando, al llegar al cruce con la calle Rusia, fue sorprendido por la bicicleta, "no pudiendo evitar la colisión" .

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar e incautó $ 945 y un "ladrillo envuelto con una sustancia amarillenta" que fue encontrado en la "entrepierna" del fallecido.

En el lugar, oficiales policiales le practicaron una prueba de espirometría al chofer del ómnibus y esta arrojó resultado negativo.

El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 14.º turno, que dispuso todas las diligencias correspondientes.