Hombre de 28 años fue condenado por acosar e intentar pagarle a dos adolescentes para tener relaciones sexuales

La Justicia condenó a un hombre de 28 años a cinco meses de prisión en régimen de libertad a prueba tras acosar a dos adolescentes e intentar sobornarlas para mantener relaciones sexuales en la ciudad de La Paz, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Efectivos policiales fueron alertados sobre dos menores que estaban siendo perseguidas por un individuo en moto en las inmediaciones de la plaza de deportes. Tras un operativo en la zona, los policías ubicaron en las calles Altuna y Treinta y Tres a una de las víctimas, de 17 años, quien se encontraba en un estado de gran nerviosismo.

Según el relato de la adolescente, ella y su amiga de 15 años fueron interceptadas por el hombre, quien les ofreció dinero para llevarlas a un motel con el objetivo de concretar un encuentro sexual. Las menores lograron refugiarse en una vivienda mientras el sospechoso permanecía vigilándolas desde una esquina cercana.

Al arribo de los móviles, los efectivos identificaron al indagado junto a su motocicleta. De acuerdo con la Policía, el hombre mantuvo una actitud hostil y amenazante hacia los funcionarios. Durante el registro, se le incautó una bolsa de nylon con cocaína.