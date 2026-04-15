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Hombre de 28 años fue condenado por acosar e intentar pagarle a dos adolescentes para tener relaciones sexuales

Las menores lograron refugiarse en una vivienda mientras el hombre permanecía vigilándolas desde una esquina cercana

15 de abril de 2026 8:41 hs
Policía&nbsp;

Policía 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Justicia condenó a un hombre de 28 años a cinco meses de prisión en régimen de libertad a prueba tras acosar a dos adolescentes e intentar sobornarlas para mantener relaciones sexuales en la ciudad de La Paz, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Efectivos policiales fueron alertados sobre dos menores que estaban siendo perseguidas por un individuo en moto en las inmediaciones de la plaza de deportes. Tras un operativo en la zona, los policías ubicaron en las calles Altuna y Treinta y Tres a una de las víctimas, de 17 años, quien se encontraba en un estado de gran nerviosismo.

Según el relato de la adolescente, ella y su amiga de 15 años fueron interceptadas por el hombre, quien les ofreció dinero para llevarlas a un motel con el objetivo de concretar un encuentro sexual. Las menores lograron refugiarse en una vivienda mientras el sospechoso permanecía vigilándolas desde una esquina cercana.

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Al arribo de los móviles, los efectivos identificaron al indagado junto a su motocicleta. De acuerdo con la Policía, el hombre mantuvo una actitud hostil y amenazante hacia los funcionarios. Durante el registro, se le incautó una bolsa de nylon con cocaína.

Tras la actuación de la Fiscalía de 3.er Turno y el Juzgado Letrado de 8.º Turno de Las Piedras, a cargo de la jueza Annabel Gatto de Souza, lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de violencia privada y deberá cumplir una pena de cinco meses de prisión, en régimen de libertad a prueba.

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