Una mujer de 84 años murió en un accidente de tránsito en Treinta y Tres: dos personas más resultaron heridas

Una mujer de 84 años murió este sábado en la tarde en un accidente de tránsito en el departamento de Treinta y Tres , según informó Policía Caminera en un comunicado.

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De acuerdo con el parte oficial, el incidente fatal ocurrió a las 16:30 horas sobre la Ruta 17, a la altura del kilómetro 295, próximo a Colonia Dionisio Díaz .

Sobre ese lugar, de este a oeste, circulaba un auto con tres ocupantes que, por causas a establecer, terminó embistiendo por atrás a un camión .

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Producto del impacto, el conductor del automóvil de 85 años sufrió un politraumatismo grave . Una de sus acompañantes, de 70 años, resultó politraumatizada grave , mientras que la otra, de 84 años, falleció en la escena .

El camión con remolque era conducido por un hombre de 50 años que terminó ileso. La prueba de espirometría practicada arrojó resultado cero, aseguró Policía Caminera.

El caso permanece de momento en investigación y está a cargo de la Fiscalía de turno del departamento de Treinta y Tres.