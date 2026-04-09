"Estoy enojada, indignada y dolorida": el fuerte descargo de una mujer tras caer en 18 de Julio y ser diagnosticada 20 días después

Una mujer divulgó un fuerte descargo en redes sociales luego de sufrir un accidente mientras caminaba por 18 de Julio (Montevideo) y ser diagnosticada de forma tardía por personal médico.

"Voy a contarles algo y trataré de ser lo más breve posible... Hace unos 20 días tropecé en 18 de Julio. Caída estrepitosa (me levantaron entre 4... pffff) que dolió igual que mi orgullo. Una rodilla me quedó en compota, y me doblé feo la mano derecha ", comenzó contando.

Tras sufrir el incidente, y ante el fuerte dolor que sentía, decidió dirigirse de forma inmediata a la puerta de emergencia de un centro médico cercano, donde le hicieron "varias placas" de la mano y le dijeron que el dolor que sentía "seguramente" era por el golpe que se dio.

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"Me recetó un calmante bastante fuerte y me dijo que en unos días iba a desinflamarse. Nunca dejó de dolerme... Mi umbral del dolor es bastante alto, y no suelo quejarme, pero esto duele de verdad ", continuó.

Producto de que el malestar seguía, esta optó durante la Semana de Turismo por colocarse una muñequera "de a ratos" y volver el sábado de dicha semana a la puerta de emergencias porque, además del dolor, se le había "inflamado bastante la articulación de la muñeca".

"El médico que me atendió me dijo: 'Usted ya vino por lo mismo'... Sí, claro, pero no deja de dolerme y me parece raro después de tantos días... Miró las placas detenidamente y me dijo: 'No hay ningún hueso roto. El dolor seguramente sea porque se formó líquido entre la articulación'. Eso no lleva ningún tratamiento excepto el mismo calmante que ya me habían mandado (ni siquiera me dijo de repetirme la receta)", contó.

"Y con un tono onda, de qué mina rompe pelotas, me dijo: 'Si querés, te hago un pase con traumatólogo, así te quedás tranquila'", agregó.

Ante esto, la mujer decidió asistir a la cita con el experto este martes y este le reveló la razón detrás de su dolor.

"Abrió la placa, la miró 2 segundos y me dijo: 'Cuándo te quebraste?'. Mi cara fue un poema. Después agregó: 'Sí, mira (dio vuelta el monitor para mostrarme la imagen), este hueso está roto'", relató.

Tras esto, el experto le comentó que si la hubiese visto "el día de la placa", hoy podría estar "casi" recuperada por completo.

"Hace casi un mes que no sé cómo poner la mano para que no me duela, que quedé casi casi como una infumable, ¿y qué me dieron pase a traumatólogo a regañadientes? Estoy enojada, indignada y dolorida. Por lo menos sé que mi instinto no me falló, y confirmé hoy lo primero que dije el día que me caí: 'Me rompí la muñeca'. En fin, agua y ajo", cerró.