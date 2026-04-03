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Mujer de 23 años ingresó drogas a un centro del Mides en su ano: fue condenada a dos años y dos meses de prisión

El establecimiento del Ministerio de Desarrollo Social se ubica en el Buceo y es destinado a madres con niños en situación de calle

3 de abril de 2026 20:18 hs
Imagen de archivo: mujer detenida

Imagen de archivo: mujer detenida

Ministerio del Interior - Archivo

Una joven de 23 años escondió drogas en su ano para hacerlas entrar al centro del Mides para madres con niños en situación de calle, ubicado en el barrio del Buceo.

La joven, que además es madre, fue condenada a dos años y dos meses de prisión por delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas. Los policías le encontraron paquetes pequeños con sustancia blanca y también una sustancia amarillenta, las autoridades lograron establecer que dichos paquetes los ingresaba dentro de su cuerpo.

El pasado martes 31 de marzo un equipo policial concurrió a este centro de Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ubicado entre las calles Pedro Bustamante y José Leguizamón por un desorden en el lugar.

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Allí la coordinadora del establecimiento les dijo a las oficiales que corrían las versiones de que una de las madres estaba vendiendo sustancias amarillentas en este lugar. Una vez que encontraron las drogas, trasladaron a la joven a una dependencia policial.

El hogar Zorzal fue inaugurado en 2021 como un espacio para que madres con hijos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad puedan alojarse. En setiembre de 2024 el local fue centro de polémicas cuando algunas de las madres se manifestaron denunciado un mal estado del lugar, con falta de higiene, problemas con drogas o maltratos.

"Hay droga, los niños se están enfermando, en una situación horrible. Tengo video, pruebas, tengo todo. Yo quiero que mis hijas tengan un buen ejemplo", sostuvo una de las denunciantes durante estas protestas.

"Estamos pasando violencia doméstica, abuso de niños, la comida infectada, maltratos a los niños, los baños sucios. No hay tele para los niños, no hay wifi, no hay atención médica", afirmaron en aquel entonces.

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