Retenidas, drogadas y torturadas: condenaron a un hombre que mantuvo encerradas a sus "dos parejas" en Las Piedras

La Justicia imputó y envió a prisión preventiva por 180 días a un hombre de 40 años por un grave caso de violencia de género y privación de libertad ocurrido en una vivienda de Las Piedras , donde dos mujeres y dos niños permanecían retenidos contra su voluntad y sufrían maltratos y torturas.

La intervención policial se inició luego de que una de las víctimas de 31 años lograra escapar del lugar y pedir ayuda a un vecino . Según surge de la investigación, la mujer relató que permaneció retenida contra su voluntad durante un largo tiempo, en un contexto de encierro y control , y que fue sometida a agresiones físicas constantes. También indicó que el hombre limitaba sus movimientos y la mantenía bajo amenazas, en un entorno de violencia permanente. De hecho, la mujer actualmente se encuentra internada en el Centro Nacional de Atención al Quemado (Cenaque) con quemaduras de segundo y tercer grado.

De acuerdo con lo señalado por autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones consultadas por El Observador, el caso presenta un nivel de gravedad extremo. Según describieron, el hombre mantenía a las dos mujeres encerradas, las sometía, golpeaba y torturaba, e incluso las habría dopado tanto con medicación controlada como con estupefacientes . Las víctimas eran sometidas de forma reiterada en distintas modalidades de violencia. " Las dos eran pareja ", detallaron.

Un hombre salvó a un niño de 10 años que estaba siendo perseguido por perros, pero fue atacado por los animales y debió ser hospitalizado

Justicia condenó al hombre que robó el ómnibus de Lucas Sugo: cumplirá una pena de 8 meses de libertad a prueba

" Si bien no estaban privadas de libertad como tal, las sometía, las golpeaba, las torturaba... Todas las aberraciones que te puedas imaginar ", señalaron con estupor las fuentes consultadas de la Jefatura canaria.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Las Piedras detuvieron al agresor, quien opuso resistencia al arresto. En el procedimiento también fue asistida una segunda mujer, de 27 años, que se encontraba en la vivienda bajo situaciones de coacción, en condiciones similares de vulnerabilidad. "Había entrado en el círculo hace unos seis meses, vivían todos juntos", relevaron las autoridades, quienes aseguraron que existía una suerte de consentimiento para formar parte de esa dinámica vincular.

Sin embargo, había un motivo solapado que no tenía nada de sentimental. Ambas mujeres son adictas y el agresor "las tenía agarradas por el tema del consumo". En tal sentido, agregaron que "las tenía colocadas todo el día, con 'canilla libre' de cocaína".

Además, dos menores de tres y cuatro años —hijos del implicado y una de las víctimas— fueron derivados a centros de salud para su evaluación médica y quedaron bajo la órbita del INAU. Sus edades, según la Policía, permiten sospechar que esta situación viene ocurriendo desde hace al menos cinco años.

Según las primeras valoraciones médicas, los niños no presentaban lesiones de gravedad. "Ahora están con un abuelo, pero el hombre es muy mayor y va a haber una audiencia con el INAU para ver cuál va a ser el destino de ellos", adelantaron las autoridades policiales.

En el lugar trabajó Policía Científica, que incautó distintos elementos que, según la investigación, corroboran el contexto de violencia, así como el suministro de sustancias controladas, además de otras pruebas materiales y electrónicas.

Tras la audiencia en el Juzgado Letrado de 2º Turno de Las Piedras, la Fiscalía formalizó la investigación por homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa, reiterados delitos de violencia doméstica agravada, abuso sexual especialmente agravado y suministro de estupefacientes. La causa continuará hacia la etapa de juicio oral.