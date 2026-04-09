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El programa que lleva a mujeres uruguayas a formarse en Londres para liderar empresas

El programa Santander W50 impulsa el liderazgo femenino con formación exclusiva de LSE, redes globales y oportunidades para mujeres en alta dirección

9 de abril 2026 - 5:00hs
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El liderazgo femenino continúa consolidándose en el mundo empresarial, y en ese camino el programa Santander Women 50(SW50) se posiciona como una de las iniciativas más relevantes a nivel internacional. Con una comunidad que ya supera las 700 mujeres líderes, la propuesta busca potenciar el talento, fortalecer habilidades de dirección y ampliar el impacto de mujeres en espacios de toma de decisiones.

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María de la Paz Goldaracena, Gustavo Trelles, Carmen Farina.

María de la Paz Goldaracena, Gustavo Trelles, Carmen Farina.

“Esta es la edición número 16 de Santander W50. La idea es impulsar el liderazgo de las mujeres, que puedan llegar a lugares de decisión”, explicó María de la Paz Goldaracena, gerenta de Santander Universidades. El programa se basa en una formación integral que combina liderazgo, autoconocimiento y herramientas prácticas para el desarrollo profesional. “Apunta a acompañar ese proceso de crecimiento y escalada que queremos impulsar en las mujeres”, agregó.

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Carmen Porteiro, María Eugenia Rivero, Carla del Pup, Andrea Pérez Sbrocca, Claudia Badell.

Carmen Porteiro, María Eugenia Rivero, Carla del Pup, Andrea Pérez Sbrocca, Claudia Badell.

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Mónica Saravia, Cristina Conti, Carmen Farina.

Mónica Saravia, Cristina Conti, Carmen Farina.

La convocatoria está dirigida a mujeres con trayectoria consolidada, que ocupen posiciones de liderazgo, cuenten con equipos a cargo o desempeñen roles de alta dirección, conocidos como C-level. Además, se valoran especialmente aquellas que promueven el desarrollo de otras mujeres dentro de sus organizaciones.

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Florencia Romano, Andrea Ramagli.

Florencia Romano, Andrea Ramagli.

Dos etapas: instancia nacional y competencia global

El programa se estructura en dos instancias. En una primera etapa nacional, se seleccionan 50 líderes que acceden a una formación online exclusiva desarrollada junto a la London School of Economics and Political Science (LSE) y pasan a integrar la comunidad global SW50. Luego, esas participantes compiten a nivel internacional por un lugar en la experiencia global.

En esta fase, solo 50 mujeres entre cientos de candidatas de 9 países son elegidas para viajar a Londres y participar de una semana de formación intensiva en el campus de LSE. Allí acceden a contenidos académicos de primer nivel, sesiones experienciales y coaching personalizado con referentes internacionales.

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Una experiencia transformadora

SW50 es una experiencia inmersiva que quienes la transitan describen como transformadora. Aporta diversidad de miradas, permite reforzar el estilo de liderazgo y brinda herramientas tanto para el desarrollo personal como para acompañar el crecimiento de otras mujeres.

De cara a la nueva edición, las expectativas apuntan a seguir ampliando la participación uruguaya. “El año pasado cuatro mujeres uruguayas participaron del programa global. Queremos seguir creciendo, enviar cada vez más mujeres y con trayectorias aún más sólidas”, señaló Goldaracena

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María de la Paz Goldaracena, gerenta de Santander Universidades.

María de la Paz Goldaracena, gerenta de Santander Universidades.

Una red global de mujeres líderes

Con foco en la formación de alto nivel y la construcción de redes internacionales, Santander W50 no solo impulsa carreras individuales, sino que también contribuye a transformar el liderazgo empresarial hacia modelos más diversos e inclusivos.

Santander W50 es una de las iniciativas globales de Banco Santander de mayor relevancia internacional. Refuerza la importancia del liderazgo femenino e identifica, potencia y conecta a mujeres que están transformando sus organizaciones y comunidades. El programa se convocar a través de Santander Open Academy, la plataforma global online gratuita, de aprendizaje y desarrollo profesional de Banco Santander, que se encuentra abierta y disponible para todos sin necesidad de ser cliente del banco.

Temas:

programa mujeres Londres Empresas Santander

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