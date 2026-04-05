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Una mujer de 28 años fue apuñalada mientras esperaba un lugar en un refugio en el Centro de Montevideo

Cámaras de videovigilancia de la zona registraron el hecho y permitieron identificar a la presunta autora de los hechos

5 de abril de 2026 19:05 hs
Una mujer de 28 años fue apuñalada

Una mujer de 28 años fue apuñalada

Foto: Leonardo Carreño

Una mujer de 28 años sufrió una puñalada mientras esperaba un lugar en un refugio ubicado en el Centro de Montevideo, informó la Jefatura de Policía de la capital en un comunicado.

Durante las primeras horas del sábado, personal policial fue alertado de un incidente ocurrido en la zona de Agrimensor Germán Barbato y Mercedes.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con una herida de arma blanca en el tórax y la trasladaron rumbo a un centro de salud, donde se encuentra fuera de peligro.

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De acuerdo con la Policía, la mujer habría sido herida luego de mantener una discusión con otras personas en la vía pública mientras aguardaba lugar en un refugio de la zona.

Un testigo que la acompañaba le señaló a la Policía que, en ese contexto, la víctima resultó lesionada.

Cámaras de videovigilancia de la zona registraron el hecho y permitieron identificar a la presunta autora de los hechos.

Tras que la mujer expresara su voluntad de radicar una denuncia, la Fiscalía dispuso la continuación de la investigación y demás diligencias.

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