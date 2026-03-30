/ Nacional / JUDICIAL

Una mujer fue imputada en Rocha por abuso sexual sin contacto contra su sobrina, una adolescente de 16 años

La Justicia dispuso medidas cautelares por 180 días mientras continúa la investigación iniciada tras la denuncia de una adolescente

30 de marzo de 2026 13:09 hs
La Justicia imputó a una mujer de 33 años en Rocha por la presunta comisión de un delito de abuso sexual sin contacto corporal agravado, en concurso formal con un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad o a la guarda, según informaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental.

La investigación se originó en enero de 2025 a partir de la denuncia de una adolescente de 16 años que se encontraba bajo el cuidado de una tía. De acuerdo con ésta, en determinado momento la mujer habría tenido comportamientos indebidos hacia la menor, en un contexto en el que ambas habían ingerido alcohol.

Tras las actuaciones iniciales, la adolescente fue internada en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

En el marco de la investigación, la persona denunciada fue citada a declarar ante la sede judicial. Luego de las instancias correspondientes, la Justicia Letrada de 2º Turno de Rocha dispuso la formalización de la mujer que, como medida cautelar, deberá cumplir restricciones por un plazo de 180 días, mientras continúa la investigación del caso.

