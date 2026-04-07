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Fiscalía pedirá imputar al chofer de Copsa que protagonizó un accidente de tránsito en 2023 donde murió una adolescente

El siniestro fatal ocurrió el pasado 12 de enero del 2023, cuando el ómnibus interdepartamental volcó a la altura del kilómetro 93

7 de abril de 2026 9:14 hs
Accidente de ómnibus de Copsa Este
Accidente de ómnibus de Copsa Este Policía Caminera

La Fiscalía de Maldonado pedirá próximamente la imputación del chofer de Copsa que el 12 de enero del 2023 protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Interbalnearia donde falleció una joven de 15 años y 20 personas resultaron heridas.

El accidente había ocurrido a la altura del kilómetro 93, en el departamento fernandino.

Tras más de tres años de investigación, y según confirmó el abogado de las víctimas, Rafael Silva, la Fiscalía decidió avanzar en el caso y fijar una audiencia de formalización para el conductor de la unidad.

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"Fuimos debidamente notificados de la audiencia de formalización que se va a celebrar el día 15 de abril. Entendemos que la Fiscalía actuante a lo largo de estos años ha podido reunir los elementos de convicción suficientes para requerirle al juez de garantía la formalización de la investigación respecto del conductor", señaló en declaraciones a Telenoche (Canal 4).

En cuanto al desarrollo de la investigación, el representante legal destacó que esta incluyó múltiples instancias técnicas y testimoniales.

"Se nos permitió una activa participación a la hora de interrogar mecánicos, testigos, peritos, que dieron distinto tipos de frutos", agregó.

El accidente

El siniestro fatal ocurrió el pasado 12 de enero del 2023, cuando el ómnibus interdepartamental volcó a la altura del kilómetro 93, sobre la zona de Pan de Azúcar.

El vehículo circulaba de oeste a este con 34 pasajeros. Al llegar a ese kilómetro, terminó despistándose, cruzó de senda y volcó en un barranco, quedando en posición lateral.

El vehículo realizaba un viaje desde Montevideo con destino a Punta del Este sin servicio de guarda.

Debido al impacto, hasta 20 personas terminaron lesionadas, entre ellas la adolescente fallecida.

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