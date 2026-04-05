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Siete lesionados en un accidente de tránsito en Maldonado: una de las víctimas fue una bebé de 15 meses

Según el parte oficial, el siniestro tuvo lugar sobre las 13:50 horas en la Ruta 9 a la altura del kilómetro 87.900, sobre la localidad de Gregorio Aznárez

5 de abril de 2026 18:43 hs
Accidente de tránsito en Maldonado

Accidente de tránsito en Maldonado

Policía Caminera

Siete personas, entre ellas un bebé, resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido este domingo en el departamento de Maldonado, informó Policía Caminera en un comunicado.

Según el parte oficial, el siniestro tuvo lugar sobre las 13:50 horas en la Ruta 9 a la altura del kilómetro 87.900, sobre la localidad de Gregorio Aznárez.

Allí un auto circulaba por la ruta cuando, al intentar girar a la izquierda para tomar la calle Cno. Maestra Delia G. Mendizabal, terminó impactando frontalmente con otro vehículo que se trasladaba por la misma ruta en sentido contrario.

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El primer auto era conducido por un hombre de 64 años, quien sufrió un traumatismo de tórax y fue trasladado al Hospital de Maldonado.

En el vehículo además iban un joven de 23 años que padeció un politraumatismo moderado y una mujer, de la que no se dieron mayores datos, que terminó con un traumatismo en el tórax y en la zona lumbar. Ambos fueron trasladados al Hospital de Maldonado.

El segundo vehículo era conducido por un hombre de 32 años que sufrió un traumatismo encéfalocraneano (TEC) sin pérdida de conocimiento y un traumatismo abdominal, siendo dado de alta en el lugar.

Este estaba acompañado por una joven de 25 años que resultó politraumatizada moderada, razón por la cual fue trasladada al Sanatorio Cantegril.

Otra acompañante, de 15 años, padeció un TEC y una herida cortante, recibiendo el alta en la escena.

La última víctima fue una bebé de 15 meses que era trasladada en un sistema de retención infantil y que sufrió un "TEC leve", recibiendo el alta en el lugar.

Los oficiales policiales le practicaron una prueba de espirometría al hombre de 64 años y esta arrojó resultado cero. La prueba en el conductor de 32 años dio también resultado cero.

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