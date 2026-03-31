Siniestro fatal en Florida: qué se sabe del accidente que dejó cuatro muertos, entre ellos dos niños

Un siniestro de tránsito ocurrido en la noche de este lunes en la Ruta 56, en Florida , dejó cuatro personas fallecidas —entre ellas dos niños — y un hombre gravemente herido , tras una violenta colisión entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste.

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De acuerdo a la información primaria de Policía Caminera , una camioneta pick up conducida por un hombre de 48 años , que viajaba solo, impactó desde atrás a un automóvil en el que se trasladaban cinco personas. Las causas del choque aún están siendo investigadas.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta continuó su recorrido por la faja natural, derribó un alambrado e ingresó a un campo , donde se detuvo luego de avanzar unos 300 metros .

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Tragedia en Florida: cuatro personas murieron en un accidente de tránsito, entre ellas dos niños

Como consecuencia del choque, cuatro ocupantes del automóvil murieron en el lugar :

Un niño de 2 años

Una niña de 9 años

Una mujer de 28 años

Un hombre de 32 años, quien se presume conducía el vehículo

Todos fueron despedidos del auto tras el impacto. Según los datos primarios, las víctimas integrarían un mismo núcleo familiar.

Un quinto ocupante, un hombre de 42 años, fue trasladado con lesiones de extrema gravedad y riesgo de vida, señalaron las autoridades.

El conductor de la pick up, en tanto, resultó ileso. La prueba de espirometría realizada arrojó resultado negativo.

Ruta cortada y desvíos

La ruta permanece totalmente obstruida al tránsito, y se prevé que continúe así hasta este martes, cuando personal de Accidentología Vial de Montevideo complete las pericias.

Mientras tanto, se implementaron desvíos:

Desde rutas 56 y 6 hacia ruta 6

En el kilómetro 5 de ruta 56 hacia ruta 12

Las autoridades trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del siniestro.