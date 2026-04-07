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Tránsito cortado en 8 de Octubre desde la noche del lunes por un accidente: Fiscalía explicó por qué no se retiran los vehículos

El ciclista lesionado en el accidente que se produjo sobre la noche del lunes sigue internado y a la espera de una segunda evaluación, lo cual demora la presencia de Policía Científica en la escena, según Fiscalía

7 de abril de 2026 14:37 hs
Accidente en 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez.&nbsp;

Accidente en 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez. 

Foto: captura Subrayado

Este martes personal de la Intendencia de Montevideo (IM) debió desviar el tránsito en 8 de Octubre, por un accidente registrado sobre las 19:50 del lunes que involucró a un ómnibus y una bicicleta.

Según informó Subrayado, el accidente se produjo a las 19:50 del lunes entre el ómnibus y el ciclista en 8 de Octubre y Bulevar Batlle y Ordóñez (Propios).

Dicho medio señaló que el ciclista accidentado fue diagnosticado primero con un politraumatismo en el hombro, pero que, tras recibir el alta, este martes volvió al hospital para una segunda revisión.

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De esta manera, para la mañana del martes se produjeron congestiones en el tránsito de la zona, con demoras para circular por 8 de Octubre y un tramo de una de las vías totalmente inhabilitada.

Desde Fiscalía señalaron a El Observador que la fiscal del caso está a la espera de que Policía Científica concurra al lugar.

Como el ciclista sigue internado en el Hospital Pasteur y existe la "sospecha de posibles fracturas", se requiere un "segundo diagnóstico".

"Por un tema de protocolo del Ministerio del Interior, Policía Científica exige contar con ese segundo diagnóstico", afirmaron desde la institución.

Esto es clave, entonces, para autorizar el retiro de los vehículos involucrados en el siniestro.

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