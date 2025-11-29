Gobierno proyecta "estación" de "tres niveles" en Tres Cruces, con dos túneles bajo tierra y andenes para los ómnibus de avenida Italia y 8 de Octubre

Un shopping con terminal de ómnibus para todos los departamentos del país, una plaza importante de la ciudad, el túnel de una avenida transitada que le pasa por debajo y otra arteria que desemboca en un bulevar emblema del Montevideo poscolonial. La solución de Tres Cruces pasó a un segundo plano durante los chisporroteos entre el Ministerio de Transporte (MTOP) y la Intendencia de Montevideo (IM) por el probable túnel de 18 de Julio , pero suele ser evocada por los participantes del proyecto como una “obra central” de la reforma.

Por esa razón, ninguno de los actores ha controvertido la “estación intercambiadora” de “tres niveles” que se construirá allí para administrar las dos líneas que pasarían por avenida Italia y 8 de Octubre . La iniciativa para mejorar la movilidad del área metropolitana, que logró días atrás una línea de crédito por hasta US$ 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla la creación de dos líneas por esas dos arterias bajo el sistema Bus Rapid Transit (BRT) con carriles exclusivos por el centro, ómnibus articulados para unos 200 pasajeros, paradas hechas para pagar el boleto antes de subir y otras intervenciones con el fin de acortar los tiempos de viaje.

De acuerdo a la documentación del BID procesada por El Observador, se espera que la duración del trayecto entre Zonamérica y Tres Cruces baje de 68 minutos a 43 minutos, y que el tiempo de viaje desde El Pinar por avenida Italia disminuya de 81 minutos a 54 minutos. De ahí, el proyecto del gobierno apuesta a vincular ambas líneas con el “corredor soterrado” –el túnel– pensado para 18 de Julio. ¿Y qué pasa en Tres Cruces?

Avenida Italia descenderá en un túnel que sería el “nivel -1” de la “estación intercambiadora”, según surge de los documentos del BID.

La intención del gobierno es que por este piso la “Línea B” haya “conexión” con la actual terminal de Tres Cruces, en un espacio que constaría de una “plaza cubierta que prolonga el espacio urbano en el subsuelo”. Los renders publicados por el BID refieren a que todo el entorno “se desarrolla alrededor” de un “lucernario circular con un jardín vegetal”.

En esta primera plataforma subterránea se proyecta la mayor vida social: baños públicos, vestuarios, sala de lactancia, casilleros, puntos de información y estacionamiento vigilado para bicicletas. También habría locales comerciales “en zonas de alto tránsito peatonal”, con miras a que el “nivel -1” sea “tanto como lugar de paso como de estancia e interacción”.

El “nivel -2”

Aquí una novedad importante: si la línea de avenida Italia desciende hacia un primer subsuelo, entonces ya no podría estar a esa altura el túnel de 8 de Octubre tal como lo conocemos, según confirmó El Observador. Este paso a desnivel construido a partir de 1958 con un sinfín de dificultades, pero devenido en el más extenso de la ciudad, bajaría al “nivel -2” por debajo de la “Línea B”.

imagexx BID

A esta altura estarían los andenes de embarque y desembarque de los ómnibus de la “Línea A” de 8 de Octubre y camino Maldonado, que permitirían “la detención simultánea de múltiples unidades”. “Una de las características de este nivel es la separación física completa entre el carril de la Línea A y el tránsito vehicular privado del túnel, con el objetivo de mantener condiciones ambientales óptimas: sin emisiones de dióxido de carbono ni polución sonora”, detalla el resumen ejecutivo del BID.

Esta es una diferencia grande con el del “nivel -1”, dado que los autos que transitan por avenida Italia continuarían su circulación como normalmente lo hacen hoy en día, por Salvador Ferrer a un costado del shopping Tres Cruces o girando a la izquierda por Bulevar Artigas. El tránsito particular de 8 de Octubre, en cambio, descendería por un túnel hacia el “nivel -2”, aunque separado de los ómnibus eléctricos de la “Línea B”.

En este sentido se espera que esta segunda plataforma mantenga un “entorno más limpio, ordenado y silencioso”, mientras que al ser buses eléctricos la ventilación se resolvería “de manera principalmente natural”, más allá de estar previstos “sistemas de jetfans en caso de emergencias o fallos en la circulación”.

“La accesibilidad entre los niveles se garantiza mediante múltiples dispositivos mecánicos y rampas con pendiente según normativa, de modo de asegurar trayectos sin barreras para personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé o bicicletas”, aclara la documentación del BID.

A nivel de la calzada, en tanto, a modo de “nivel 0”, está pensada una plaza con bicicleteros y acceso a niveles inferiores. “El diseño está orientado a asegurar una circulación fluida y segura entre modos, eliminando interferencias con el tráfico superficial y minimizando los tiempos de trasbordo. (...) La organización vertical del nodo asigna a cada modalidad un área específica, evitando cruces conflictivos y mejorando la eficiencia y seguridad general”, complementa.

El proyecto presentado a fines del año pasado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) –que ha inspirado buena parte de la propuesta gubernamental y que fue desarrollado por el mismo economista (Gonzalo Márquez) que hoy está al mando de las coordinaciones técnicas por el BID– exponía incluso una reformulación bastante ambiciosa para el entorno de la hoy Plaza de la Bandera, con pasarelas y nueva vegetación.

TRES CRUCES 2025-11-28 193201 Cinve

Los renders de Cinve se basaron en aportes de la Facultad de Arquitectura.

De acuerdo a lo expresado en la documentación del BID, el gobierno le solicitó a la institución “apoyo para que el proyecto se encuentre operativo en 2029”, con una licitación publicada a partir del primer semestre de 2026 y que los trabajos de construcción comiencen en 2027.