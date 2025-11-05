La Intendencia de Montevideo comenzó a implementar cambios en la circulación por Ellauri, Comercio y Rondeau

En el marco del paquete de medidas anunciado por la Intendencia de Montevideo para mejorar el tránsito en la capital, la comuna informó semanas atrás cambios en tres calles: Ellauri, Rondeau y Comercio . Ahora, tras el pasar de los días, ya se realizaron los ajuste en una de calles y el gobierno departamental prepara el ordenamiento de las otras dos .

En ellos, en lugar de tener una mitad que vaya en un sentido y la otra mitad en otro, se ampliaría el más usado en detrimento del otro .

En Avenida General Rondeau, en el tramo entre La Paz y General Caraballo (14 cuadras), el eje se corre al oeste, dejando dos carriles de circulación en sentido norte y uno en sentido sur .

En el caso de la avenida José Ellauri, desde 21 de Setiembre hasta Bulevar España (cinco cuadras), el eje se mueve al oeste, dejando dos carriles en sentido norte y uno en sentido sur.

Finalmente, en calle Comercio, solo se modificará la cuadra entre Gauna y Avenida Italia, dejando dos carriles en sentido sureste, "mejorando la acumulación y capacidad del cruce con Avenida Italia", argumenta la intendencia.

Hasta el momento, y según pudo saber El Observador en base a fuentes de la comuna capitalina, el corrimiento de eje en las calles ya se implementó en calle Comercio.

En Rondeau, por su parte, están "premarcando" la calle, a la espera de realizar el cambio en los próximos días, dependiendo de los pronósticos climáticos. En Ellauri, por el momento, no se ha realizado la modificación ni se manejan fechas tentativas.