La Intendencia de Montevideo comenzó a implementar cambios en la circulación por Ellauri, Comercio y Rondeau

En el marco del paquete de medidas anunciado por la Intendencia de Montevideo para mejorar el tránsito en la capital, la comuna informó semanas atrás cambios en tres calles: Ellauri, Rondeau y Comercio. Ahora, tras el pasar de los días, ya se realizaron los ajuste en una de calles y el gobierno departamental prepara el ordenamiento de las otras dos.
En su búsqueda de reacondicionar el tránsito de Montevideo, la Intendencia decidió realizar un cambio en la disposición de carriles en tramos de Ellauri, Comercio y Rondeau.
En ellos, en lugar de tener una mitad que vaya en un sentido y la otra mitad en otro, se ampliaría el más usado en detrimento del otro.
En Avenida General Rondeau, en el tramo entre La Paz y General Caraballo (14 cuadras), el eje se corre al oeste, dejando dos carriles de circulación en sentido norte y uno en sentido sur.
En el caso de la avenida José Ellauri, desde 21 de Setiembre hasta Bulevar España (cinco cuadras), el eje se mueve al oeste, dejando dos carriles en sentido norte y uno en sentido sur.
Finalmente, en calle Comercio, solo se modificará la cuadra entre Gauna y Avenida Italia, dejando dos carriles en sentido sureste, "mejorando la acumulación y capacidad del cruce con Avenida Italia", argumenta la intendencia.
Hasta el momento, y según pudo saber El Observador en base a fuentes de la comuna capitalina, el corrimiento de eje en las calles ya se implementó en calle Comercio.
En Rondeau, por su parte, están "premarcando" la calle, a la espera de realizar el cambio en los próximos días, dependiendo de los pronósticos climáticos. En Ellauri, por el momento, no se ha realizado la modificación ni se manejan fechas tentativas.