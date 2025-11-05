Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / TRÁNSITO

La Intendencia de Montevideo comenzó a implementar cambios en la circulación por Ellauri, Comercio y Rondeau

En su búsqueda de reacondicionar el tránsito de Montevideo, la Intendencia decidió realizar un cambio en la disposición de carriles

5 de noviembre 2025 - 11:03hs
Foto de archivo de 2023

Foto de archivo de 2023

Foto: Intendencia de Montevideo

En el marco del paquete de medidas anunciado por la Intendencia de Montevideo para mejorar el tránsito en la capital, la comuna informó semanas atrás cambios en tres calles: Ellauri, Rondeau y Comercio. Ahora, tras el pasar de los días, ya se realizaron los ajuste en una de calles y el gobierno departamental prepara el ordenamiento de las otras dos.

En su búsqueda de reacondicionar el tránsito de Montevideo, la Intendencia decidió realizar un cambio en la disposición de carriles en tramos de Ellauri, Comercio y Rondeau.

En ellos, en lugar de tener una mitad que vaya en un sentido y la otra mitad en otro, se ampliaría el más usado en detrimento del otro.

Más noticias
Foto de archivo de 2023: cambios en la movilidad en Ellauri
CIUDAD

Los cambios en Ellauri, Rondeau y Comercio que prepara la intendencia para agilizar el tránsito en Montevideo antes de fin de año

Tránsito en la ciudad de Montevideo
SEGUROS

BCU ordenó suspender la venta de seguros de multas de tránsito ofrecidos por una empresa en internet

En Avenida General Rondeau, en el tramo entre La Paz y General Caraballo (14 cuadras), el eje se corre al oeste, dejando dos carriles de circulación en sentido norte y uno en sentido sur.

En el caso de la avenida José Ellauri, desde 21 de Setiembre hasta Bulevar España (cinco cuadras), el eje se mueve al oeste, dejando dos carriles en sentido norte y uno en sentido sur.

Finalmente, en calle Comercio, solo se modificará la cuadra entre Gauna y Avenida Italia, dejando dos carriles en sentido sureste, "mejorando la acumulación y capacidad del cruce con Avenida Italia", argumenta la intendencia.

Hasta el momento, y según pudo saber El Observador en base a fuentes de la comuna capitalina, el corrimiento de eje en las calles ya se implementó en calle Comercio.

En Rondeau, por su parte, están "premarcando" la calle, a la espera de realizar el cambio en los próximos días, dependiendo de los pronósticos climáticos. En Ellauri, por el momento, no se ha realizado la modificación ni se manejan fechas tentativas.

Temas:

Intendencia de Montevideo Montevideo CALLES circulación

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde de Real Madrid ante Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas de los medios deportivos españoles a Federico Valverde que terminó lesionado en Real Madrid ante Liverpool por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol
RADIO URUGUAYA

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol

Incautación de la serie de allanamientos que acabó con la detención del Betito Suárez
ALLANAMIENTO EN EL CERRO

Armas, drogas y autos de alta gama: así fue el operativo en el que se detuvo al Betito Suárez en el Cerro

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos