Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / CIUDAD VIEJA

IM comenzó trabajos de reacondicionamiento de la Plaza Matriz: retiró plantas debajo de las que dormían personas en situación de calle

Las especies extraídas serán trasladadas, en primera instancia, al vivero departamental ubicado en Colón y luego serán movidas a otros espacios públicos

4 de noviembre 2025 - 9:02hs
IM comenzó trabajos de reacondicionamiento de la Plaza Matriz

IM comenzó trabajos de reacondicionamiento de la Plaza Matriz

IM

La Intendencia de Montevideo (IM) inició esta semana un proceso de reacondicionamiento en la Plaza Matriz, ubicada en la Ciudad Vieja, con el objetivo de volver al "diseño original" del espacio para que aquellos que lo visiten "puedan disfrutar de su vista y contenido histórico".

Según informó la comuna capitalina a través de su página web, las plantas, que alcanzaban hasta dos metros y medio de altura, serán reemplazadas por vegetación más baja, de un máximo de 70 centímetros, para así garantizar que "no se reproduzcan a futuro las mismas problemáticas de obstrucción visual o uso inadecuado del espacio", ayudando a evitar, entre otras cosas, que personas en situación de calle habiten dicho espacio público.

Las especies extraídas serán trasladadas, en primera instancia, al vivero departamental ubicado en Colón y luego serán movidas a otros espacios públicos.

Más noticias
Estas son las calles donde la Intendencia de Montevideo empieza a multar con cámaras por estacionar
TRÁNSITO

Estas son las calles donde la Intendencia de Montevideo empieza a multar desde este viernes con cámaras por estacionar

Fachada de la Intendencia de Montevideo
TERCERA CUOTA

Pago de la contribución inmobiliaria en Montevideo: la intendencia comunicó las fechas para la tercera cuota

La intervención forma parte de un trabajo conjunto entre la Unidad de Espacios Verdes, la Unidad de Patrimonio y el Servicio de Convivencia Departamental.

El objetivo es preservar el valor histórico de la plaza —que responde al modelo de plaza mayor colonial— al tiempo que se adapta su uso a las necesidades contemporáneas del entorno urbano.

La Plaza Constitución -o Plaza Matriz- constituye el primer espacio público formal de Montevideo y es uno de los "hitos fundacionales" más significativos de la Ciudad Vieja, exponen desde la comuna.

"Su historia refleja el proceso de consolidación de la ciudad desde el siglo XVIII hasta las transformaciones contemporáneas", explican.

En la plaza se condensan "estratos históricos", coexisten "elementos coloniales, decimonónicos y modernos". Entre esos elementos, el sistema de canteros, con su disposición geométrica y su vegetación, "ha sido clave para reforzar la centralidad espacial y visual del lugar".

Temas:

IM plaza situación de calle Ciudad Vieja

Seguí leyendo

Las más leídas

Cardama
ESPAÑA

Caso Cardama: notario español que figura en certificado de EuroCommerce presentó denuncia en España por falsificación de firma

Festejo de Kike Olivera
BRASIL

Mano Menezes, técnico de Gremio, habló sobre los dichos de Kike Olivera de querer jugar en Nacional, y dijo que ya pidió tres veces disculpas

Se publicó el rating de radios 2025
RATINGS

¿Cuáles son los programas de radio más escuchados? Se publicó el nuevo rating del dial uruguayo

Vehículo de Del Molino

Licencias de conducir para automáticos: cómo funcionan los permisos que solo otorgan Montevideo y Canelones y no se encuentran en la normativa nacional

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos