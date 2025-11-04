IM comenzó trabajos de reacondicionamiento de la Plaza Matriz: retiró plantas debajo de las que dormían personas en situación de calle

La Intendencia de Montevideo ( IM ) inició esta semana un proceso de reacondicionamiento en la Plaza Matriz , ubicada en la Ciudad Vieja , con el objetivo de volver al "diseño original" del espacio para que aquellos que lo visiten "puedan disfrutar de su vista y contenido histórico" .

Según informó la comuna capitalina a través de su página web, las plantas, que alcanzaban hasta dos metros y medio de altura, serán reemplazadas por vegetación más baja, de un máximo de 70 centímetros, para así garantizar que "no se reproduzcan a futuro las mismas problemáticas de obstrucción visual o uso inadecuado del espacio" , ayudando a evitar, entre otras cosas, que personas en situación de calle habiten dicho espacio público.

Las especies extraídas serán trasladadas, en primera instancia, al vivero departamental ubicado en Colón y luego serán movidas a otros espacios públicos .

La intervención forma parte de un trabajo conjunto entre la Unidad de Espacios Verdes, la Unidad de Patrimonio y el Servicio de Convivencia Departamental .

El objetivo es preservar el valor histórico de la plaza —que responde al modelo de plaza mayor colonial— al tiempo que se adapta su uso a las necesidades contemporáneas del entorno urbano.

La Plaza Constitución -o Plaza Matriz- constituye el primer espacio público formal de Montevideo y es uno de los "hitos fundacionales" más significativos de la Ciudad Vieja, exponen desde la comuna.

"Su historia refleja el proceso de consolidación de la ciudad desde el siglo XVIII hasta las transformaciones contemporáneas", explican.

En la plaza se condensan "estratos históricos", coexisten "elementos coloniales, decimonónicos y modernos". Entre esos elementos, el sistema de canteros, con su disposición geométrica y su vegetación, "ha sido clave para reforzar la centralidad espacial y visual del lugar".