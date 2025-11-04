Verano 2026: cómo se pagan las multas de tránsito a vehículos con matrícula extranjera y qué deben saber los conductores

Desde al año pasado, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares ( Sucive ) activó una funcionalidad que permite anotar y cobrar multas de tránsito y cargos de peajes a vehículos con matrícula extranjera .

La medida, que rige desde el 28 de noviembre de 2024, se aplica tanto para infracciones gestionadas por las intendencias departamentales como por los organismos asociados al Sucive: el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Policía Caminera .

A continuación, los puntos clave para comprender cómo funciona el sistema y desde cuándo se cobra cada infracción.

Según informó el Sucive, cuando una intendencia u organismo ingresa una infracción al sistema debe indicar expresamente que corresponde a un vehículo con matrícula extranjera . Esto es indispensable porque el sistema informático no distingue automáticamente entre matrículas nacionales y extranjeras , por lo que el dato debe ser cargado de forma manual.

Este detalle es fundamental para evitar errores en el procesamiento de las multas. Por ejemplo:

Motos uruguayas y autos argentinos con matrículas antiguas (previas al Mercosur) comparten el mismo formato de chapa: tres letras + tres números .

Si la infracción se carga como “vehículo nacional”, aparecerá en la cuenta tradicional del Sucive.

Si se marca como “vehículo extranjero”, pasará al nuevo departamento “Extranjeros”, creado especialmente para este tipo de casos.

La correcta visualización y el posterior cobro dependen de esta diferenciación.

Qué normativa se aplica: decretos 303/023 y 176/024

El registro y la gestión de las infracciones seguirán los valores y códigos establecidos por el Decreto 303/023, que regula el régimen sancionatorio vigente para tránsito.

El Sucive verificará que cada infracción aplicada esté correctamente individualizada de acuerdo con dichos códigos, excepto aquellas que estén específicamente definidas por el Decreto 176/024.

Esta validación se realizará mediante la compatibilidad de las bases de datos utilizadas por todos los organismos involucrados.

Qué significa el cambio para los conductores extranjeros

Con el nuevo sistema, los vehículos con matrícula extranjera ya pueden:

Ser identificados de manera diferenciada en el Sucive,

Acumular infracciones y cargos de peaje asociados a su número de chapa, y

Afrontar un proceso unificado de cobro, incluso si las multas fueron aplicadas en distintos puntos del país.

La implementación busca mejorar el control, evitar fugas de cobro y armonizar el tratamiento de las multas entre vehículos locales y extranjeros.