Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

La canción que Jorge Nasser había compuesto para su hijo Simón, que murió este miércoles a los 30 años

Durante la infancia de su hijo, Jorge Nasser compuso para él La canción de Simón, que publicó en su disco Efectos personales de 2001

16 de abril de 2026 12:20 hs
Jorge Nasser

Jorge Nasser

Camilo dos Santos

En 2001, tras el final de la primera etapa de la banda Níquel previa a su vuelta a los escenarios en 2019, Jorge Nasser retomó una carrera solista que hasta ese punto solo había tenido un disco, su debut Era el mismo, en 1984. Ese 2001, el cantautor publicó Efectos personales, disco donde se incluía una canción dedicada a su hijo Simón, que este miércoles murió a los 30 años.

Simón Nasser se desempeñaba como dirigente de River Plate, club que tiene a su padre como vicepresidente desde el año pasado. Además, trabajaba hace años en la empresa Tenfield.

El joven informó en sus redes sociales meses atrás que sufría una cardiopatía congénita, que había llevado a que le realizaran una intervención cuando era bebé, y por la que le cambiaron la válvula aórtica en octubre de 2025.

Más noticias

Luto en River Plate: falleció Simón Nasser, dirigente darsenero, hijo de Jorge Nasser y trabajador de Tenfield

¿Coldplay en Uruguay? La posibilidad del primer show de la banda en Montevideo y las ocasiones anteriores donde se manejó su visita

En aquel momento, y luego de la operación, Jorge Nasser compartió en sus redes la historia de la canción que le dedicó en 2001, y que se llamaba, justamente, La canción de Simón.

"Esta canción se la hice hace 30 años a Simón, mi segundo hijo de tres (Francisco y Martín). El nació con una cardiopatía congénita y antes del año se le hizo un cateterismo intentando corregir a esa válvula aórtica, esa heroica válvula que bancó hasta este mismo miércoles 8, todo 'un campañón' dados los pronósticos", contaba el músico en aquel momento.

Ubicado en el track 12 de los 14 que tiene Efectos Personales, el tema tiene aires de canción de cuna folclórica, y empieza con los versos "yo quiero oír latir/bien a tu corazón/enseñarte a vivir/sin miedo ni rencor". Compuesta durante la infancia de Simón, la canción se estrenó cuando ya tenía cinco años.

Embed

Las más leídas

A prisión el hombre que asesinó a un repartidor de PedidosYa tras una discusión en el tránsito

Un hito para el turismo en Uruguay: Unesco aprobó la designación de Manantiales Serranos como nuevo Geoparque Mundial

Uruguay vs Venezuela por el Sudamericano sub 17: por tormenta eléctrica, el partido se pospuso para el jueves

Un motociclista murió incinerado en Ruta 1 luego de ser atropellado por una camioneta

Temas

Jorge Nasser River Tenfield

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos