La inversión de US$ 600 millones de TIGO en el mercado uruguayo: ¿cuál es su estrategia para competir con Antel y Claro?

Fernando Montoya nació en El Salvador pero, de la mano de TIGO, recorrió varios países de América Latina e hizo carrera dentro de la compañía. Instalado hace seis meses en Uruguay el nuevo gerente general de TIGO conversó con Café y Negocios sobre su primera impresión del mercado uruguayo. Además, adelanta el plan de inversiones que totaliza US$ 600 millones —que involucra el monto de adquisición de la operación, su mantenimiento y una apuesta de US$ 100 millones para expandir sus redes y escalar el negocio de 5G—. Montoya adelanta qué diferenciará a la compañía de su antecesora y cuáles son las claves para ser un serio competidor para Antel y Claro en un sector cada vez más complejo. A continuación, un resumen del intercambio.

Nació en El Salvador y desembarcó recientemente en Uruguay. ¿Qué particularidades encontró en el mercado local de telecomunicaciones?

Empecé en el grupo TIGO en El Salvador, luego me moví a TIGO Honduras, estuve otros cinco años allí. Y luego a Panamá, a estar en el equipo regional. Entonces tuve la oportunidad de ver todas las operaciones de Millicom y entender cada uno de los mercados.

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Nos llamó la atención de Uruguay que es muy estable desde el punto de vista político y macroeconómico. Tiene un nivel de digitalización por encima de otros países en los que operamos y hay mucha seguridad jurídica e institucionalidad. Obviamente todos estos elementos hacen que sea muy atractivo para nosotros como mercado.

Desde el punto de vista de telecomunicaciones también hay particularidades. Obviamente el hecho de que haya un operador estatal que tiene mucha presencia, pero también hay otras particularidades como la penetración pospago que es mucho más alta en Uruguay que en nuestros otros países y un porcentaje de digitalización que también está por encima de otros países.

El mercado de telecomunicaciones de Uruguay es muy maduro y hay una alta cobertura poblacional en redes. Todo esto hace que Uruguay sea actractivo en lo macro y también en telecomunicaciones.

Ahora están en pleno proceso de migración. ¿En qué van a notar la diferencia aquellos clientes que antes tenían Movistar y ahora usan TIGO?

La verdad es que para nosotros el cambio de marca es mucho más que un cambio de logo. Realmente es un cambio de la forma en la que nosotros operamos, en cómo invertimos y en la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes. Y dentro de este contexto nosotros venimos a consolidar la operación, venimos a invertir, a hacer mucha inversión fuerte en infraestructura y a obsesionarnos por la experiencia de nuestros clientes. En eso nos vamos a enfocar hoy que estamos haciendo el cambio de marca.

¿Cuánto invertirán en infraestructura?

Una parte central de nuestra estrategia serán las redes y, en ese contexto, venimos a invertir US$ 100 millones en los siguientes cuatro años. Esto implica una modernización de nuestra red, eso ya comenzó.

Ya tenemos dos tercios de nuestra red modernizada y eso implica mejor tecnología para los usuarios, mayor experiencia de navegación, más rapidez y es algo que nuestros clientes están viendo. Con estos US$ 100 millones vamos a continuar esa modernización.

Queremos convertir toda nuestra red en 5G en este periodo y queremos crecer en cobertura en el territorio nacional. Hoy hay zonas que todavía no están cubiertas, principalmente zonas del interior, zonas rurales.

Parte de nuestro propósito es ir cerrando esas brechas que nosotros tenemos en la zona rural e ir cubriendo a más porcentaje de la población.

¿Ya comenzó a ejecutarse esa inversión?

Ya empezamos. Estamos en los inicios de la modernización.Sin embargo, en los siguientes cuatro años es que se van a invertir los US$ 100 millones. Pero, en definitiva, comenzamos desde que vinimos y yo he estado en el interior y los clientes del interior ua empiezan a decir que se nota un cambio en la experiencia de navegación. Es decir que ya empezamos a llegar a lugares donde no llegábamos.

Mencionabas recién que hay zonas que necesitan mejor cobertura. ¿Cuáles son las más afectadas?

Son principalmente zonas del interior. Obviamente toda la zona metropolitana está muy cubierta y lo está por los tres operadores. Con el equipo hicimos una gira por Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Artigas. Cuando vos empezás a ver estas zonas, las zonas donde las ciudades están creciendo, más allá de los cascos donde hay muy buena señal hay oportunidades de poner mejores redes. Por ejemplo en Nueva Paysandú. Eso es parte de lo que queremos aprovechar.

En otras partes del mundo TIGO tiene servicios financieros, streaming, entretenimiento ¿Puede haber nuevos modelos de negocio de TIGO en Uruguay que hoy no están?

Hoy nos estamos enfocando mucho en el core, en la parte central del negocio. Eso implica tres cosas. La primera es la red y esos US$ 100 millones que invertiremos en cuatro años para mejorar. La segunda parte está en clientes, en cómo nosotros nos obsesionamos con la experiencia del cliente. Queremos crecer en tiendas en todo el país, crecer en puntos de venta para nuestros clientes prepagos. Acabamos de cambiar por completo nuestra tienda insignia de la calle Soca para generar una experiencia completamente digital de nuestros usuarios y los invitamos a visitarla.

Y estamos creciendo también en nuestro posicionamiento en el interior, con más equipos de venta y más equipos de atención también.

La tercera parte está más relacionada al producto. Vamos a enfocarnos en crear productos simples, accesibles y convenientes para los diferentes bolsillos.

Ya hoy pueden encontrar nuestros clientes y cualquier cliente que esté interesado en venirse con nosotros, nuevos productos, tanto en prepago, pospago, como en el negocio corporativo. Y lo que queremos es que el cliente pueda tener acceso a productos diferentes, accesibles, de la manera más simple posible y con una buena experiencia.

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Antel es el jugador más fuerte del rubro en Uruguay, ¿qué porcentaje del mercado tiene hoy TIGO y cuál es su estrategia para competir?

Hoy nosotros tenemos una cuota de mercado del 28%. La idea es crecer y el crecimiento viene por fortalecer nuestra infraestructura,por obsesionarnos con la experiencia del cliente, dándoles mayor acceso y que nos encuentren en todos lados, y que nos vean en todos lados, que es lo que va a empezar a pasar.

Y la tercera parte es el tener un producto relevante en el mercado. Esa es la receta con la que nosotros planteamos competir en este mercado y seguir ganando cuota de mercado.

El uso de la inteligencia artificial es cada vez más intensivo y esta herramienta potencia el uso de datos. ¿Como trabajan para estar a la altura de esa demanda?

La inteligencia artificial es muy importante y voy a separar la respuesta en Primero, en cómo nosotros utilizamos la inteligencia artificial. Estamos trabajando mucho en inteligencia artificial del lado de cliente, de atención al cliente, y también en gestión de redes. Es algo que es parte del grupo Millicom a lo que le estamos poniendo mucho foco.

Un segundo capítulo es el impacto que tiene en nuestras redes el uso que hacen nuestros clientes de la inteligencia artificial. Hoy el crecimiento de datos está entre el 15% y el 20% en los últimos tres años. La expectativa es que se acelere con el uso de inteligencia artificial y con más demanda de datos de nuestros clientes.

Y en parte por eso es la inversión que nosotros queremos hacer. Esos US$ 100 millones pretenden cubrir no las necesidades de hoy, sino que las que visualizamos en mediano plazo en los siguientes cuatro años.

En esto de plantearse el horizonte de cara a los próximos cuatro años, ¿cuáles son las oportunidades de negocios que ven más claras?

Yo veo una oportunidad muy grande en el interior, desde el punto de vista de cerrar brechas de conectividad, brechas digitales. Como te mencionaba, tuve la oportunidad de ya varias veces ir a recorrer el interior, recorrer calles y barrios, hablar con vendedores y clientes. Y en esas visitas yo identifico que todavía hay oportunidad de conectar. Hay zonas que no están siendo atendidos y justamente por eso estamos poniendo inversión en red e inversión humana, estamos creciendo en equipos en el interior.

En algún punto hay zonas que no están siendo atendidas. Y nosotros justamente estamos poniendo inversión de red, también inversión humana. Estamos creciendo en equipos en el interior.

Desde el punto de vista de la telefonía, ¿qué segmento ves más pujante?

Yo veo oportunidad en todos nuestros segmentos: en el pospago, en el prepago y en el corporativo.

En el segmento pospago, en toda la Zona Metropolitana, hay mucha oportunidad de generar una diferenciación en cómo nosotros atendemos a nuestros clientes. Nuestra tienda insignia de Soca es un ejemplo de eso, en cómo realmente nosotros subimos la vara y hacemos que nuestros clientes puedan tener una experiencia que no ha sido vista antes en Uruguay.

En el lado prepago, que tiende a ser usualmente más en el interior, hay mucha oportunidad de crecimiento en capilaridad, en tener más puntos de venta, de atención, qué sea más fácil para los clientes del interior acceder a servicios de telecomunicaciones. Y en la parte corporativa el negocio corporativo dejó de ser de conectividad y pasó a ser un negocio de nube y de ciberseguridad. Estamos lanzando en los siguientes meses todo nuestro portafolio de productos para pymes, emprendedores, grandes empresas y grandes corporaciones que es muy sólido y tiene mucho respaldo de partners globales.

En entrevista con El Observador Marcelo Benítez afirmó que Uruguay podía ser un hub en servicios digitales. ¿Ese plan ya comenzó?

Yo también creo que Uruguay puede ser un hub. Vamos a lanzar a TIGO Uruguay como un hub regional.

El talento que hay en TIGO Uruguay es de otro nivel, gente con mucho compromiso y una capacidad de ejecución rapidísima. Queremos aprovechar ese talento calificado para el largo plazo yhacer que uruguayos atiendan a las 12 operaciones de Millicom. Vamos a empezar con programadores y con desarrolladores de software, que es parte de las fortalezas que tiene Uruguay, pero no se va a limitar a eso, la idea es que ese equipo vaya creciendo y que sea multidisciplinario, especialmente para atender a la parte sur y las nuevas operaciones que también hemos adquirido en Sudamérica.

Cada vez hay menos predisposición para pagar por los datos. ¿Cómo se logra conquistarlos? ¿Alcanza con la buena experiencia o es necesario bajar los costos?

Ser eficientes, poder saber distribuir los recursos y poder poner foco a donde nosotros queremos invertir. Si yo soy muy eficiente, entonces puedo mejorar la digitalización y brindarle una mejor experiencia al cliente también.

¿Cómo se logra generar esa eficiencia en lo concreto?

Cuidando cada centavo, prácticamente. Viendo cada inversión y saber en qué querés invertir. Si voy a tomar decisiones sobre dónde poner un centavo de la organización, yo lo quiero poner en la experiencia del cliente y en el desarrollo de redes. Yo quiero que los clientes naveguen de la mejor forma posible y que tenga cobertura en todos lados.

Eso es parte de las decisiones mías del día a día como CEO, de a dónde nosotros invertimos y asegurar que eso esté orientado al consumidor.

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¿Qué impronta querés que tenga tu rol como CEO en la operación local?

Yo estoy muy emocionado por haber venido. Lo que he podido ver de la organización y de la gente, y no solamente de la gente de TIGO, es un uruguayo con mucha hambre, con ganas de crecer, con ganas de aportar, con mucho conocimiento, un uruguayo muy humano.

Y creo que no solamente es lo que yo vengo a traer como liderazgo, sino que es cómo nosotros mezclamos esto.Yo se lo he dicho al equipo, no es que viene la cultura TIGO a ponerse sobre la organización. Estamos haciendo una cultura de TIGO Uruguay que mezcla entre el ADN de TIGO y el de los uruguayos.

Lo que he visto hasta este momento me emociona y me hace pensar en que podemos lograr muchas cosas.

En muy poco tiempo hemos logrado hacer muchas cosas. Seis meses no es mucho tiempo y estamos lanzando la marca con muchos cambios, eso habla del talento que tenemos en la organización. Estoy muy contento con eso y la gran mayoría de los crecimientos que estamos viendo es de gente interna y no dudo de que esto se va a trasladar a que más uruguayos estén creciendo en posiciones en el resto del grupo.

Fundación Movistar tenía como una impronta fuerte en Uruguay de estar muy presente en lo social. ¿Desde TIGO también tienen algunas iniciativas que vayan por ese camino?

Por supuesto. Parte de nuestro propósito es desarrollar comunidades. Y en ese contexto estamos muy enfocados en jóvenes y niños.

No estamos inventando la rueda acá, hay cosas que hemos hecho muy bien en otros países. Específicamente hay un programa que se llama Conéctate Seguro que pretende dar talleres a docentes, a padres y a niños en uso responsable de pantallas, en educación digital para niños, en ciberbullying, ciberacoso y huella digital. En ese contexto hay mucho que trabajar.

Vamos a trabajar con escuelas de baby fútbol para llevar esta educación digital a esos niños, sabiendo que las escuelas de baby fútbol son parte del tejido social y en la medida en que nosotros nos acerquemos, también hacemos que esos niños estén más seguros.

La digitalización va creciendo más rápido de lo que los docentes y los padres pueden administrar. Y nosotros, como empresa de telecomunicaciones, creemos que tenemos que jugar un rol en poder capacitar y preparar a los padres, a los docentes y a los niños a esto que se viene en los siguientes años.