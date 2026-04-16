Rachas de viento fuertes desde la madrugada del viernes: alerta amarilla para Montevideo y costas de Maldonado

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) advirtió por una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes que iniciará a partir de la madrugada de este viernes y que afectará desde las costas de Montevideo hasta las de Maldonado .

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La alerta inicia a partir de las 05:00 y se debe a "una depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional". El organismo advirtió por "vientos sostenidos de entre 40 a 50 kilómetros por hora" , que además tendrá "rachas entre 60 a 80 kilómetros por hora ".

El instituto prevé actualizar la advertencia sobre el mediodía de ese viernes o "ante cambios significativos". Por otro lado, "también se prevén algunas precipitaciones en la zona este y noreste " y a su vez "estas condiciones irán mejorando hacia la noche ", según Inumet.

Inumet actualizó su alerta amarilla por "persistencia de lluvias abundantes": las localidades afectadas

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 16 de abril

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2044854002257424412&partner=&hide_thread=false Advertencia amarilla por Vientos fuertes y persistentes

Comienzo: 05:00

Se actualizará a las 12:00 o ante cambios significativos



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Desde el organismo explicaron que tras estos fenómenos "llega una mejora temporaria el fin de semana". Para el sábado, por ejemplo, se espera "buena presencia de sol y temperaturas que irán de frescas a templadas".

Mientras que el domingo "se espera poco cambio en las temperaturas, con nubosidad en aumento y hacia la noche comenzará a inestabilizarse nuevamente las condiciones en el norte".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla del viernes

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento.

San José: Ciudad del Plata y Libertad.