Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 5 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este viernes 5 de junio una jornada con temperaturas agradables para la época , abundante nubosidad y presencia de nieblas y neblinas en buena parte del país. Además, existe probabilidad de precipitaciones escasas en algunas zonas durante la mañana y la tarde.

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura oscilará entre los 13°C y 21°C . La mañana se presentará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas, nieblas y neblinas.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo mayormente cubierto, aunque con baja probabilidad de lluvias. Los vientos serán leves, variando entre el sector norte, el este y direcciones variables.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 4 de junio

Fin de semana con "nieblas, precipitaciones y tormentas aisladas": el pronóstico de Inumet

Para la zona Este , Inumet pronostica una mínima de 10°C y una máxima de 21°C . Predominará el cielo nuboso con períodos de cubierto y se esperan nieblas y neblinas durante toda la jornada.

Las precipitaciones serían aisladas y de escasa entidad, principalmente hacia la tarde y la noche. Los vientos serán suaves y variables, con algunos períodos del sector este.

Pronóstico para el Oeste

En el Oeste del país, las temperaturas irán de 10°C a 23°C. La mañana estará marcada por la nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles, mientras que hacia la tarde disminuirá la chance de precipitaciones.

También se prevén nieblas y neblinas persistentes, con vientos del sector norte rotando hacia el este durante el transcurso del día.

Qué se espera para el Norte

El Norte tendrá las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 10°C y una máxima de 24°C. El cielo permanecerá entre algo nuboso y nuboso durante toda la jornada, acompañado por neblinas y bancos de niebla.

No se esperan lluvias significativas para esa región. Los vientos soplarán del noreste y norte, con intensidades moderadas.