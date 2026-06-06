La familia de Gustavo Penadés denunció públicamente que sufrió persecuciones a manos de Jonathan Mastropierro , uno de los denunciantes del exsenador del Partido Nacional que está imputado por varios delitos sexuales con prisión preventiva .

"Mientras muchos instalaban la idea de una supuesta persecución contra los denunciantes, nuestra familia vivía una persecución real por parte de Mastropierro ", afirmaron los familiares en una publicación en sus redes sociales.

Según este posteo, Mastropierro " siguió a los más jóvenes de la familia . Estacionó su remise frente a lugares que frecuentábamos. Pasó frente a nuestras casas con tapabocas y más de un celular en la mano, sosteniendo un contacto visual intimidante".

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Hay impunidades que no se explican solas Mientras muchos instalaban la idea de una supuesta persecución contra los denunciantes, nuestra familia vivía una persecución real por parte de Mastropierro. Siguió a los más jóvenes de la familia. Estacionó su remise frente a lugares que… pic.twitter.com/nAFsLPaF1E

"También se estacionó reiteradas veces frente a la puerta de la casa de otra integrante de la familia y llegó incluso a acercarse a compañeros de trabajo de uno de los hermanos de Gustavo (Penadés) para pedir información sobre sus sobrinos. Y aun así, sigue libre", agrega la publicación.

Los familiares de Penadés también cargaron contra la fiscal del caso. "La pregunta será '¿Por qué no denunciaron?' La respuesta es, ¿ante quién? Si cuando nuestra defensa dio aviso a la fiscal, ésta no tomó medidas más que avisarle a Jonathan que lo habíamos visto y para no estropear la causa le pidió que desapareciera", según su versión de los hechos.

"La misma fiscal parecía proteger a esta persona, e incluso ocultar y no denunciar delitos cometidos por él", añadieron y aseguraron que "hay impunidades que no se explican solas".

Hace dos meses que la familia de Penadés abrió esta cuenta en redes sociales, allí aseguraron que contarán su versión de los hechos, al tiempo que volvieron a denunciar "irregularidades" en la investigación.