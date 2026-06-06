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"Estoy más para no ir": Orsi pone en duda su viaje al Mundial 2026

Rendición de Cuentas y competitividad: el presidente dijo que reconsidera ir tras pensarlo toda la mañana

6 de junio de 2026 15:54 hs
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, abraza al jugador Josema Gimenez durante la entrega del pabellón nacional a la selección de fútbol&nbsp;

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, abraza al jugador Josema Gimenez durante la entrega del pabellón nacional a la selección de fútbol 

Foto: EFE

El presidente Yamandú Orsi puso en duda su presencia en el Mundial 2026 y lo atribuyó a dos leyes que se votan en el Parlamento: la Rendición de Cuentas y la de competitividad.

“Hoy me levanté dándole vueltas en la cabeza y reconsiderando ir o no ir”, arrancó el mandatario en radio Carve .

“La Rendición de Cuentas es un tema central en cualquier gobierno, tenemos la ley de Competitividad que es fundamental que pueda salir. Si yo no estoy en Uruguay cuando estas cosas se tratan, no se, me estoy entrando a cuestionar”, ñ “Si vos me

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“Si vos decís ahora estoy más para no ir y quedarme acá. El país tiene mil dolores de cabeza que tiene que resolver y hay dos leyes centrales que me tienen preocupado”, sostuvo.

Sobre el final, Orsi dejó lo que él mismo calificó de adelanto. “A modo de primicia estoy más para no ir ahora, le pido disculpas a la afición deportiva. No sé si Bielsa me iba a poner”, dijo entre risas.

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