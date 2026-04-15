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Uruguay vs Venezuela: a qué hora juega hoy la selección en el Sudamericano sub 17 y qué necesita para clasificar al Mundial de Qatar 2026

La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio "Nacho" González juega el playoffs en busca de la clasificación al Mundial

15 de abril de 2026 11:02 hs
El equipo titular de Uruguay que comenzó jugando ante Colombia en la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano sub 17

El equipo titular de Uruguay que comenzó jugando ante Colombia en la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano sub 17

FOTO: @URUGUAY

La selección uruguaya sub 17 juega hoy, miércoles 15 de abril, frente a Venezuela a la hora 17 de Uruguay el primer playoffs del Sudamericano de Paraguay para clasificar al Mundial de noviembre en Qatar.

Los celestes terminaron terceros en el Grupo A, detrás de Ecuador y Colombia, que avanzaron a semifinales, y jugarán con el cuarto del Grupo B el primer cruce para definir los tres cupos para el Mundial que aún están abiertos.

Ecuador y Colombia por el Grupo A y Argentina y Brasil por el B avanzaron entre los cuatro mejores del torneos, definirán el título y ya aseguraron la clasificación al Mundial.

Uruguay y Chile por el A y Bolivia y Venezuela, por el B, como terceros y cuartos, respectivamente, jugarán cruzados en la definición del quinto al octavo lugar.

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Al Mundial clasifica hasta el séptimo. Por tanto, los ganadores de las llaves Uruguay vs Venezuela y Bolivia vs Chile que jugarán hoy avanzarán a jugar por el quinto lugar en el Sudamericano y asegurarán su clasificación. Los perdedores definirán el séptimo puesto y el que triunfe se llevará el último cupo mundialista.

En este contexto, Uruguay tiene dos chances más para clasificar al Mundial:

  • Si hoy le gana a Venezuela asegurará su cupo mundialista.
  • Si hoy pierde con Venezuela y gana en el partido por el séptimo puesto también conseguirá su cupo.

Quedará eliminado del Mundial si pierde los dos partidos que debe jugar en este Sudamericano.

¿Dónde ver Uruguay vs Venezuela por el Sudamericano sub 17?

El partido playoffs entre Uruguay y Venezuela se podrá ver en los cables y por streaming a través de Directv.

El partido Bolivia vs Chile se juega también hoy a la hora 20.

Las semifinales se jugarán este jueves: Ecuador vs Argentina a las 17 y Brasil vs Colombia a las 20.

Así avanza el Sudamericano partido a partido:

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