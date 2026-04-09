Así quedaron las tablas de posiciones en el Sudamericano sub 17: Uruguay quedó segundo, sueña con las semifinales y sufrirá en la última fecha del Grupo A

La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio González completó su participación en el Grupo A del Sudamericano que se disputa en Paraguay con un triunfo, este jueves ante Colombia, dos empates y una derrota.

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Así fue el camino de Uruguay: 1-1 Chile, 1-1 Paraguay, 1-2 Ecuador y 2-1 Colombia.

En el último partido de la fase de grupos, la selección necesitaba ganar y lo consiguió con dos goles de Thiago Brizuela .

A falta de tres partidos en esta llave, el que Paraguay vs Chile jugarán a segunda hora este jueves y la doble jornada del sábado (Paraguay vs Colombia, Chile vs Ecuador), los celestes quedaron, en la tabla, en posición para seguir avanzando a las semifinales que jugarán los dos primeros de cada llave.

Mirá los dos golazos de Thiago Brizuela, la nueva joya de Liverpool, que le dio el triunfo a la selección uruguaya sub 17 en el Sudamericano ante Colombia

Uruguay 2-0 Colombia: con goles de Brizuela, la selección reaccionó en el Sudamericano sub 17 y sigue en carrera por las semifinales y el Mundial

Uruguay llegó a cinco puntos y está segundo, dos por debajo de Ecuador (clasificado a semifinales) y uno por encima de Colombia).

Así están las tablas de posiciones en el Sudamericano sub 17:

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Así avanza el torneo partido a partido y los próximos encuentros del Grupo A: