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Así quedaron las tablas de posiciones en el Sudamericano sub 17: Uruguay quedó segundo, sueña con las semifinales y sufrirá en la última fecha del Grupo A

Uruguay completó su participación en el Grupo A con un triunfo, dos empates y una derrota

9 de abril de 2026 18:51 hs
El equipo titular de Uruguay que comenzó jugando ante Colombia en la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano sub 17

El equipo titular de Uruguay que comenzó jugando ante Colombia en la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano sub 17

FOTO: @URUGUAY

La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio González completó su participación en el Grupo A del Sudamericano que se disputa en Paraguay con un triunfo, este jueves ante Colombia, dos empates y una derrota.

Así fue el camino de Uruguay: 1-1 Chile, 1-1 Paraguay, 1-2 Ecuador y 2-1 Colombia.

A falta de tres partidos en esta llave, el que Paraguay vs Chile jugarán a segunda hora este jueves y la doble jornada del sábado (Paraguay vs Colombia, Chile vs Ecuador), los celestes quedaron, en la tabla, en posición para seguir avanzando a las semifinales que jugarán los dos primeros de cada llave.

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Uruguay llegó a cinco puntos y está segundo, dos por debajo de Ecuador (clasificado a semifinales) y uno por encima de Colombia).

Así están las tablas de posiciones en el Sudamericano sub 17:

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Así avanza el torneo partido a partido y los próximos encuentros del Grupo A:

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