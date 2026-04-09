Uruguay vs Colombia EN VIVO por el Sudamericano sub 17: la selección se puso en ventaja con gol de Thiago Brizuela

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Uruguay no juega el Mundial sub 17 desde hace 13 años

La última vez que una selección sub 17 de Uruguay disputó un Mundial de la categoría fue en 2013, cuando llegó a cuartos de final y terminó sexto.

Ahora acumula cinco ausencias consecutivas a los Mundiales: 2015, 2017, 2019, 2023 y 2025.

Desde este 2026 el sub 17 se disputa todos los años.

Así terminó Uruguay en los Sudamericanos en los que quedó eliminado: 2015 fue quinto, en 2017 terminó séptimo, en 2019 sexto, en 2023 séptimo y en 2025 noveno.