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Uruguay vs Colombia EN VIVO por el Sudamericano sub 17: la selección se puso en ventaja con gol de Thiago Brizuela

La selección uruguaya que dirige Ignacio González disputa su último partido en el Grupo A del Sudamericano sub 17 de Paraguay

9 de abril 2026 - 15:41hs

EN VIVO

La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio "Nacho" González enfrenta este jueves 9 de abril desde la hora 17 a Colombia por la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano de Paraguay. Será el último encuentro de los celestes, que en la última fecha tendrán libre.

Uruguay necesita ganar para sostener sus chances de seguir en carrera por la clasificación al Mundial, al que accederán siete selecciones de las 10 de Conmebol que participan en este torneo.

En los tres partidos que disputó, Uruguay igualó 1-1 con Chile, 1-1 con Paraguay y perdió 2-1 con Ecuador.

Seguí en vivo la previa, el minuto a minuto y las estadísticas del partido:

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Seguí EN VIVO Uruguay vs Colombia por el Sudamericano sub 17

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Minuto 8: ¡Goool de Uruguay!

Thiago Brizuela convierte el 1-0 para los celestes.

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Ignacio González confirmó el equipo titular de Uruguay con cuatro cambios

La formación inicial de Uruguay tendrá cuatro variantes: ingresan Dahel Guedes, Lautaro Muñiz, Alan Soares de Lima y Juan Gancheff por Da Silva, Rdella, Bueno y Facundo Rodríguez.

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Así llegó Uruguay al estadio Carfem de Ypané

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Uruguay no juega el Mundial sub 17 desde hace 13 años

La última vez que una selección sub 17 de Uruguay disputó un Mundial de la categoría fue en 2013, cuando llegó a cuartos de final y terminó sexto.

Ahora acumula cinco ausencias consecutivas a los Mundiales: 2015, 2017, 2019, 2023 y 2025.

Desde este 2026 el sub 17 se disputa todos los años.

Así terminó Uruguay en los Sudamericanos en los que quedó eliminado: 2015 fue quinto, en 2017 terminó séptimo, en 2019 sexto, en 2023 séptimo y en 2025 noveno.

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Dónde ver los partidos de Uruguay en el Sudamericanos sub 17

En Uruguay se pueden ver los partidos en cable y por streaming en Dsports y DGO.

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Los dos partidos del Grupo A del Sudamericano sub 17 de este jueves

Uruguay vs Colombia abren la fecha cuatro del Grupo A a la hora 17.

A las 20 se enfrentan Paraguay vs Chile.

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Por el triunfo de Uruguay o el sufrimiento de quedar al borde de la eliminación de otro Mundial

Las cuatro primeras selecciones de cada grupo siguen adelante en el torneo, y la quinta quedará eliminada.

Las ocho que continuarán en competencia seguirán en el torneo en diferente nivel:

Las das primeras jugarán semifinales y se habrán asegurado su lugar en el Mundial 2026. Allí se habrán completado cuatro cupos.

Las terceras y cuartas de cada serie disputarán el repechaje para definir los tres lugares restantes.

Previo al partido con Colombia, Uruguay está tercero con dos puntos en tres encuentros.

Por eso la importancia del triunfo en esta cuarta fecha.

Una derrota lo dejará al borde de la eliminación y tendrá libre en la quinta fecha en donde se resolverá el Grupo A.

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Así están las tablas de posiciones del Sudamericano sub 17

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Así avanza, partido a partido, el Sudamericano sub 17

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Así está la tabla de goleadores del Sudamericano sub 17

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