La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio "Nacho" González enfrenta este jueves 9 de abril desde la hora 17 a Colombia por la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano de Paraguay. Será el último encuentro de los celestes, que en la última fecha tendrán libre.
Uruguay vs Colombia EN VIVO por el Sudamericano sub 17: la selección se puso en ventaja con gol de Thiago Brizuela
La selección uruguaya que dirige Ignacio González disputa su último partido en el Grupo A del Sudamericano sub 17 de Paraguay