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Mirá los dos golazos de Thiago Brizuela, la nueva joya de Liverpool, que le dio el triunfo a la selección uruguaya sub 17 en el Sudamericano ante Colombia

El delantero de Liverpool fue el gran protagonista en el partido que la selección que dirige Ignacio González necesitaba ganar para seguir en carrera por la clasificación al Mundial sub 17

9 de abril de 2026 18:40 hs
Thiago Brizuela anotó dos golazos de tiro libre para la selección uruguaya ante Colombia

Thiago Brizuela anotó dos golazos de tiro libre para la selección uruguaya ante Colombia

FOTO: @URUGUAY

Thiago Brizuela, quien en febrero cumplió 17 años, se transformó en la figura de la selección uruguaya sub 17 en el partido en el que este jueves de tarde los celestes vencieron a Colombia. Con este triunfo, los dirigidos por Ignacio González dieron un paso enorme hacia la clasificación al Mundial.

El delantero de Liverpool fue protagonista con dos golazos de tiro libre.

El primero lo consiguió a los ocho minutos, con la colaboración del golero, quien en un mal gesto técnico y en un mal cálculo, no pudo impedir que la pelota ingresara en su arco.

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El segundo se registró en el segundo tiempo, a los 63 minutos.

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Esta vez fue a través de un tiro libre que ejecutó desde la medialuna.

Su remate de pierna derecha pasó por afuera de la barrera y el golero no pudo impedir que la pelota entrara en su arco.

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Luego, a los 67 minutos otra vez Brizuela llevó peligro al aroco rival: tras robar y recuperar la pelota en la primera línea de presión, en la salida del rival, avanzó unos metros con el balón, remató desde afuera del área, sobre la medialuna y su disparo dio en el palo.

Con estos dos goles, Brizuela se transforma en el goleador de Uruguay en el Sudamericano.

Uruguay igualó 1-1 con Chile, 1-1 con Paraguay y perdió 2-1 ante Ecuador en los anteriores partidos.

Así están las tablas de posiciones del Sudamericano sub 17:

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