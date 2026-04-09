Mirá los dos golazos de Thiago Brizuela, la nueva joya de Liverpool, que le dio el triunfo a la selección uruguaya sub 17 en el Sudamericano ante Colombia

Thiago Brizuela , quien en febrero cumplió 17 años , se transformó en la figura de la selección uruguaya sub 17 en el partido en el que este jueves de tarde los celestes vencieron a Colombia. Con este triunfo, los dirigidos por Ignacio González dieron un paso enorme hacia la clasificación al Mundial.

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El delantero de Liverpool fue protagonista con dos golazos de tiro libre .

El primero lo consiguió a los ocho minutos, con la colaboración del golero, quien en un mal gesto técnico y en un mal cálculo, no pudo impedir que la pelota ingresara en su arco.

El segundo se registró en el segundo tiempo, a los 63 minutos.

¡GOOOLAZO DE URUGUAY! El pique lo complicó al arquero Mañunga y Thiago Brizuela, de tiro libre, anotó el 1-0 ante Colombia. CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS ¡Se juega por #DIRECTV y #DGO ! pic.twitter.com/2ABgMPkpNp

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Esta vez fue a través de un tiro libre que ejecutó desde la medialuna.

Su remate de pierna derecha pasó por afuera de la barrera y el golero no pudo impedir que la pelota entrara en su arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2042353754167554558&partner=&hide_thread=false ¡¡SEGUNDO GOLAZO DE TIRO LIBRE DE URUGUAY!!



Nuevamente, Thiago Luciano Brizuela convirtió desde pelota parada y puso el 2-0 ante Colombia.



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Luego, a los 67 minutos otra vez Brizuela llevó peligro al aroco rival: tras robar y recuperar la pelota en la primera línea de presión, en la salida del rival, avanzó unos metros con el balón, remató desde afuera del área, sobre la medialuna y su disparo dio en el palo.

Con estos dos goles, Brizuela se transforma en el goleador de Uruguay en el Sudamericano.

Uruguay igualó 1-1 con Chile, 1-1 con Paraguay y perdió 2-1 ante Ecuador en los anteriores partidos.

Así están las tablas de posiciones del Sudamericano sub 17: