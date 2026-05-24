Stopira, que jugará con Cabo Verde el Mundial 2026 ante Uruguay, le amargó la tarde a Maximiliano Araújo y le ganó la Copa Portugal; mirá el video

Maximiliano Araújo no tuvo la tarde que esperaba este domingo ya que su equipo, Sporting Lisboa, gran favorito, perdió la Copa Portugal ante el muy modesto Torreense, de la Segunda división de ese país, que consiguió su primer título de relevancia y además, clasificó de esta manera para jugar la próxima edición de la Europa League.

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El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que jugará el Mundial 2026, tuvo una temporada espectacular, y tanto es así que muchos informan que jugará en una liga más importante el año que viene, más allá de que aún tiene contrato con su club.

Incluso en esta final comenzó muy bien, ya que dio la asistencia para el gol de su equipo.

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El partido de Maximiliano Araújo y la final perdida

Maximiliano Araújo volvió a ser titular y a jugar, como todo el año en Sporting Lisboa, como lateral por izquierda.

Su equipo comenzó perdiendo de entrada, a los 3 minutos mediante un sorpresivo gol de Zohi.

Pero una arremetida de Araújo por izquierda le cedió el tanto del empate a Luis Suárez sobre los 53 minutos.

El partido terminó igualado 1-1 y debió recurrirse al alargue.

Allí, llegó un penal del propio Araújo, quien terminó expulsado y a los 112 minutos, Stopira, un jugador quien, como informó en la semana Referí, con 38 años fue llamado para jugar en Cabo Verde el Mundial 2026 y enfrentará a Uruguay, anotó la pena máxima para el 2-1 definitivo.

De esa forma, el modesto Torreense, se llevó la Copa Portugal y dejó al uruguayo y a Sporting Lisboa con un título que estaban seguros que iban a ganar.