Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Stopira, que jugará con Cabo Verde el Mundial 2026 ante Uruguay, le amargó la tarde a Maximiliano Araújo y le ganó la Copa Portugal; mirá el video

El modesto Torreense, de la Segunda división portuguesa, obtuvo su primer título importante y jugará la Europa League, gracias al gol del caboverdiano de 38 años, mientras en Sporting Lisboa, el uruguayo fue expulsado

24 de mayo de 2026 17:36 hs

Maximiliano Araújo no tuvo la tarde que esperaba este domingo ya que su equipo, Sporting Lisboa, gran favorito, perdió la Copa Portugal ante el muy modesto Torreense, de la Segunda división de ese país, que consiguió su primer título de relevancia y además, clasificó de esta manera para jugar la próxima edición de la Europa League.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que jugará el Mundial 2026, tuvo una temporada espectacular, y tanto es así que muchos informan que jugará en una liga más importante el año que viene, más allá de que aún tiene contrato con su club.

Incluso en esta final comenzó muy bien, ya que dio la asistencia para el gol de su equipo.

Llega con todo al Mundial 2026: Maximiliano Araújo fue incluido en el Once del Año de la Liga de Portugal, en un puesto en el que no lo utiliza Marcelo Bielsa

Mirá el gol de Benjamín, el hijo de Luis Suárez, para el Inter Miami en la Dreams Cup de Norteamérica, y sus declaraciones

El partido de Maximiliano Araújo y la final perdida

Maximiliano Araújo volvió a ser titular y a jugar, como todo el año en Sporting Lisboa, como lateral por izquierda.

Su equipo comenzó perdiendo de entrada, a los 3 minutos mediante un sorpresivo gol de Zohi.

Pero una arremetida de Araújo por izquierda le cedió el tanto del empate a Luis Suárez sobre los 53 minutos.

El partido terminó igualado 1-1 y debió recurrirse al alargue.

Allí, llegó un penal del propio Araújo, quien terminó expulsado y a los 112 minutos, Stopira, un jugador quien, como informó en la semana Referí, con 38 años fue llamado para jugar en Cabo Verde el Mundial 2026 y enfrentará a Uruguay, anotó la pena máxima para el 2-1 definitivo.

De esa forma, el modesto Torreense, se llevó la Copa Portugal y dejó al uruguayo y a Sporting Lisboa con un título que estaban seguros que iban a ganar.

Las más leídas

El posteo de Nahitan Nández de este domingo a la tarde, luego de que se supo que Marcelo Bielsa no lo citó a la selección uruguaya para el Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa suma a un nuevo futbolista este domingo de cara al Mundial 2026, a la espera de Darwin Núñez

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Intermedio: después de nueve meses vuelve a las canchas Javier Cabrera

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional ante Albion: el Tricolor se acercó a Racing

Temas

Maximiliano Araújo Sporting Lisboa Portugal selección uruguaya Marcelo Bielsa Mundial 2026

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos